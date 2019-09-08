شكرا لقرائتكم 60 دقيقة.. الزمالك يتقدم بلدغة أوباما.. وبيراميدز يحاول التعديل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مرت 60 دقيقة من عمر مباراة الزمالك و بيراميدز وتغيرت النتيجة بتقدم الفريق الأبيض بهدف ، المباراة التي تجمع الفريقين بنهائي كأس مصر والتي تجمعهما اليوم الأحد على إستاد برج العرب.

جاءت البداية سريعة من جانب الزمالك الذي حاول شن هجوم ضاغط على دفاعات بيراميدز من بداية اللقاء مستغلا قوة الجبهة اليمنى التي يلعب فيها شيكابالا وحمدي النقاز، في الوقت الذي حاول فيه بيراميدز التمساك والربط بين الخطوط.

وأعاد بيراميدز ترتيب خطوطه على أمل فرض سيطرته على مجريات اللعب، وتحصل على ركلة حرة ثابتة من الجبهة اليمنى في الدقيقة السابعة نتيجة عرقلة إبراهيم حسن من قبل محمود علاء والذي حصل على الكارت الأصفر الأول، ولعبها عبد الله السعيد عرضية ويلعبها علي جبر رأسية لجون أنطوي الذي سددها كرة خلفية خارج الثلاث خشبات.

وتحصل الزمالك على ركلة ركنية في الدقيقة التاسعة ولعبها شيكابالا ، ولكن أبعدها أحمد الشناوي بقبضة يده، وانتقل اللعب لصالح بيراميدز الذي حاول اختراق الدفاع الأبيض ولكن يقظة مدافعي الزمالك حرمتهم من تشكيل خطورة على مرمى محمد عواد.

وحصل أشرف بن شرقي على ركلة حرة مباشرة من أقصى الجبهة اليسرى ولعبها فرجاني ساسي عرضية، ولكن حولها ايريك تراوري إلى ركلة ركنية ثانية للزمالك في الدقيقة 12، ولعبها شيكابالا لتصل إلى فرجاني ساسي الذي سددها بعيدا عن المرمى وتتحول إلى ركلة مرمى.

وحصل الزمالك على الركلة الركنية الثالث في الدقيقة 14 ولعبها شيكابالا على القائم البعيد ولكنها لم تجد أحد من لاعبي الفريق الأبيض وتخرج إلى ركلة مرمى.

وفتح شيكابالا ثغرة من الجبهة اليسرى لبيراميدز وشق طريقه وقام بتسديد الكرة بيشراه لتذهب بعيدا عن مرمى بيراميدز على يسار الشناوي.

وسدد مصطفى محمد تصويبة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 21 ولكنها وصلت سهلة إلى يد أحمد الشناوي، استمرت خطورة الزمالك حيث قاد بن شرقي هجمة من الجبهة اليسرى في الدقيقة 22 ولعبها عرضية، لكن شتتها لاعبي بيراميدز بعيدا عن مرماهم.

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وشن ايريك تراوري هجمة لبيراميدز في الدقيقة 22 من الجبهة اليسرى قبل أن يقع داخل منطقة الجزاء مطالبا باحتساب ركلة جزاء بعد الاحتكاك مع محمد عبد الغني، ولكن الحكم طالب باستكمال اللعب.

وتلقى محمد عبد الغني الإنذار الثاني للزمالك في الدقيقة 28 بعد عرقلة إسلام عيسى، ليحصل ثنائي قلب دفاع الزمالك على الإنذار بعد محمود علاء.

وأنقذ على جبر مرماه من هدف بعد التصدى بقدمه لتسديدة مصطفى محمد في الدقيقة 31 وتحولت الكرة إلى ركلة ركنية، وأنقذ الشناوي هدف محقق لفريقه بعد التصدي لرأسية فرجاني ساسي من متابعته للركنية.

تحسن أداء بيراميدز نسبيا في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول وشن أكثر من هجمة أبرزها تسديدة إبراهيم حسن في الدقيقة 37 والتي تصدى لها محمد عواد ببراعة وينقذ فريقه من هجمة خطيرة.

وتحصل الزمالك على ركنية جديدة في الدقيقة 43 ولعبها شيكابالا ووصلت إلى مصطفى محمد ويلعبها رأسية ولكن يتصدى لها الشناوي وينقذ مرماه من فرصة جديدة هددت مرماه، واحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل ضائع بعد نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول وتستمر النتيجة بدون أهداف حتى إطلاق الحكم الروماني بتريسكو لصافرة نهاية الشوط الأول.

وسدد إسلام عيسى تصويبة قوية في الدقيقة 48 من عمر المباراة ولكنها وصلت بعيدا عن مرمى الزمالك وتتحول إلى ركلة مرمى، فيما أهدر إبراهيم حسن فرصة ثانية في الدقيقة 49 بعد الفرصة الذهبية التي أتيحت له على حدود منطقة الستة ياردة.

وأنقذ أحمد الشناوي مرماه من تصويبة شيكابالا المتقنة في الدقيقة 51 ويحولها بعيدا عن مركز الخطورة، قبل أن يحرز يوسف أوباما هدف التقدم في الدقيقة 52 من عرضية شيكابالا السحرية الذي استغل المساحات الموجودة في ظهر محمد حمدي، والذي نتج عنها هدف التقدم الأبيض.

وضغط بيراميدز بكل خطوطه من أجل إدراك التعادل وتعويض التأخر بهدف وتحصل بيراميدز على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 58 نتيجة عرقلة إسلام عيسى، وسددها عبد الله السعيد فوق العارضة.