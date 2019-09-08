شكرا لقرائتكم فايلر عن تصدر الأهلى أندية الأكثر تتويجا: "يا له من ناد عظيم"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى على التقرير الذى نشرته صحيفة ميرور الإنجليزية بتتويج الأهلى المصرى أكثر الأندية تتويجا بالألقاب والبطولات فى العالم، وشهدت تواجد النادى الأهلي على القمة برصيد 118 لقبا. ونشرفايلر تويته له عبر الصفحة الرسمية على موقع تويتر تحت عنوان " What a great club" التى تعنى باللغة العربية يا له من نادى عظيم، واعاد نشر التويته للصفحة الرسمية للنادى الأهلى. كانت الصحيفة الإنجليزية واسعة الانتشار أكدت أن الأهلي الملقب باسم نادى القرن هو ضيف دائم على منصات التتويج منذ اليوم الأول لتأسيسه فى 1907، بينما احتل نادى الزمالك المركز رقم 23 عالميًا بتحقيقه 52 لقب خلال مسيرته التى بدأت منذ تأسيسه فى 1911. جاء ترتيب أكثر أندية العالم تحقيقا للألقاب كالتالي: 1- الأهلى 118 لقبا 2- رينجرز الأسكتلندى 115 لقبا 3- ناسيونال أوروجواي 113 لقبا 4- أتلتيكو بينارول أوروجواي 108 ألقاب Advertisements 5- سيلتك الأسكتلندى 105 ألقاب 6- برشلونة الإسبانى 91 لقبا 7- ريال مدريد الإسباني 90 لقبا 8- بنفيكا البرتغالي 82 لقبا 9- أولمبياكوس اليونانى 75 لقبا 10- بورتو البرتغالي 74 لقبا

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