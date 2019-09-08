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شكرا لقرائتكم فايلر عن تصدر الأهلى أندية الأكثر تتويجا: "يا له من ناد عظيم"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
جاء ترتيب أكثر أندية العالم تحقيقا للألقاب كالتالي:
1- الأهلى 118 لقبا
2- رينجرز الأسكتلندى 115 لقبا
3- ناسيونال أوروجواي 113 لقبا
4- أتلتيكو بينارول أوروجواي 108 ألقاب
5- سيلتك الأسكتلندى 105 ألقاب
6- برشلونة الإسبانى 91 لقبا
7- ريال مدريد الإسباني 90 لقبا
8- بنفيكا البرتغالي 82 لقبا
9- أولمبياكوس اليونانى 75 لقبا
10- بورتو البرتغالي 74 لقبا
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر عن تصدر الأهلى أندية الأكثر تتويجا: "يا له من ناد عظيم"... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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