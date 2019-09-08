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شكرا لقرائتكم ميتشو : لقب الكأس أول الهدايا لجمهور الزمالك ولا أفكر فى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأضاف المدير الفنى للزمالك أن الكرة المصرية تختلف كليًا عن الكرة فى القارة الأفريقية، خاصة وأن الجماهير المصرية عاشقة ومتيمة بالساحرة المستديرة.
وحول مواجهة الأهلى فى كأس السوبر المحلى، أكد ميتشو أنه يعلم حجم المارد الأحمر وأنه من أكبر الفرق بالقارة السمراء، إلا إنه لا ينشغل بتلك المواجهة فى الوقت الحالى، خاصة فى ظل ارتباط الفارس الأبيض بمواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال، يوم السبت المقبل الموافق 14 من الشهر الجارى، فى السنغال، ضمن منافسات مباراة الذهاب فى دور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا، على أن تكون مباراة العودة فى مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من الشهر ذاته.
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