شكرا لقرائتكم ميتشو : لقب الكأس أول الهدايا لجمهور الزمالك ولا أفكر فى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أبدى الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك سعادته بالفوز على بيراميدز بنتيجة 3/0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد على استاد برج العرب، فى نهائى كأس مصر، وتتويج الأبيض بالبطولة رقم 27 فى تاريخه.

وقال ميتشو فى تصريحاته لقناة "ON sport": "بعد ثلاثة أسابيع من العمل الجاد خوضنا الاختبار النهائى أمام فريق بيراميدز القوى الذى يقوده المدرب المخضرم ديسابر، سعيد جدًا بهذه البطولة، وأوجه الشكر للجماهير التى حرصت على مساندتنا، وكذلك رئيس النادى الذى تعاقد معى لأقود فريق الزمالك".

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وأكد أن لاعبو الزمالك نجحوا فى تنفيذ تعليماته بشكل جيد، مشيرًا إنه كان بالإمكان إحراز أهداف أكثر فى شباك بيراميدز، إلا أن الفوز بثلاثية نتيجة جيدة.

وأضاف المدير الفنى للزمالك أن الكرة المصرية تختلف كليًا عن الكرة فى القارة الأفريقية، خاصة وأن الجماهير المصرية عاشقة ومتيمة بالساحرة المستديرة.

وحول مواجهة الأهلى فى كأس السوبر المحلى، أكد ميتشو أنه يعلم حجم المارد الأحمر وأنه من أكبر الفرق بالقارة السمراء، إلا إنه لا ينشغل بتلك المواجهة فى الوقت الحالى، خاصة فى ظل ارتباط الفارس الأبيض بمواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال، يوم السبت المقبل الموافق 14 من الشهر الجارى، فى السنغال، ضمن منافسات مباراة الذهاب فى دور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا، على أن تكون مباراة العودة فى مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من الشهر ذاته.