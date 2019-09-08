شكرا لقرائتكم الزمالك يحقق فوزه الأول على بيراميدز ويتوج بطلا بكأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق الزمالك فوزه الأول على بيراميدز، بمسماه الجديد، مساء اليوم الأحد، بثلاثة اهداف نظيفة في نهائي كأس مصر، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب برج العرب.

ومنذ تسمية الفريق ببيراميدز، التقى الزمالك مرتين، تعادلا في الأولى، وخسر الأبيض في الثانية، قبل ذلك كان يسمى الفريق بالأسيوطي، وحينها تغلب الزمالك عليه 4 مرات.

مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر 2019



تغير اسم الفريق إلى بيراميدز بدلا من الأسيوطي، وانتهت مباراة الدور الأول المثيرة بالتعادل (3-3)، علمًا بأن السويسري كريستيان جروس كان مدربًا للأبيض، وفي مباراة الدور الثاني خسر الزمالك تحت قيادة نفس المدرب (1-0).