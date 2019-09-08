شكرا لقرائتكم الزمالك بعد الفوز على بيراميدز : الثأر واجب للذين أهلكتهم اللعبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق نادى الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" على فوز الأبيض على بيراميدز بثلاثية نظيفة والتتويج بكأس مصر. ونشر الزمالك صورة ليوسف أوباما على صفحة الفيس بوك معلقا عليها :" الثأر واجب للذين أهلكتهم اللعبة". توج الزماك بلقب كأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه بعد فوزه على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين بالمباراة النهائية على ستاد برج العرب.

الزمالك Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك بعد الفوز على بيراميدز : الثأر واجب للذين أهلكتهم اللعبة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.