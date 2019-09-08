شكرا لقرائتكم الننى يهنئ شيكابالا والزمالك بلقب كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ محمد الننى لاعب بشكتاش التركى، محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك بعد التتويج ببطولة كأس مصر بعد التغلب على منافسه بيراميدز فى مباراة النهائى. ونشر الننى رسالة عبر الصفحة الرسمية له على موقع تويتر قائلا :" شيكاااااااااااااا مبرووووووووك ياحبيبي ومبروووووك لنادي الزمالك". Advertisements وفاز الزمالك على بيراميدز بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب ليتوج الفريق الأبيض باللقب للمرة الثانية على التوالى والـ27 فى تاريخه. بهذا الفوز يحصد الفارس الأبيض لقب الكأس رقم 27 فى تاريخه، بينما يظل الأهلى على عرش الأكثر تتويجًا باللقب بـ 36 مرة.

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