شكرا لقرائتكم كهربا يهنئ لاعبي الزمالك بالكأس: مبروك لجماهير الزمالك وأخواتي الرجالة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك السابق وأفيس البرتغالى الحالى الفريق الأبيض بحصد لقب كأس مصر لعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب برج العرب . حقق الزمالك فوزه الأول على بيراميدز، بمسماه الجديد، مساء اليوم الأحد، بثلاثة اهداف نظيفة في نهائي كأس مصر. Advertisements

كهربا ونشر كهربا صورة شيكابالا قائد الزمالك بعد التتويج باللقب الـ27 في تاريخ القلعة البيضاء والثاني هذا الموسم بعد التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية. شارك شيكابالا فى 225 مباراة منهم في الدوري المصري الممتاز و29 في كأس مصر و32 في البطولات الأفريقية و8 في البطولة العربية استطاع فيها صنع 53 هدف وتسجيل 53 هدف وحصد خلالها 9 ألقاب هي بطولتين للدوري (موسمي 2002/2003 و2003/2004) 4 كأس مصر (2008 و2013 و2016) وبطولة كأس السوبر المصري (2016) وبطولة كأس السوبر الإفريقي (2003)،دورى أبطال أفريقيا.

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