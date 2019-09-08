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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك القادمة ضد جينيراسيون السنغالى



ينطلق موعد مباراة الزمالك القادمة أمام جينيراسيون السنغالى يوم 14 سبتمبر الجاري، على ملعب الأخير فى دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد جينيراسيون السنغالى



موعد مباراة الزمالك القادمة أمام جينيراسيون السنغالى حيث تلقي الجهاز الفني للفريق الأبيض، بقيادة الصربي ميتشو، مقاطع فيديو، تتضمن تسجيلات لبعض مباريات فريق جينيراسيون فوت السنغالي الذي سيواجه الأبيض فى دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد جينيراسيون السنغالى



وتقرر إقامة مباراة الذهاب بين الزمالك و جينيراسيون فوت بطل السنغال يوم 14 سبتمبر الجاري، على ملعب الأخير، بينما سيقام لقاء العودة فى مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من الشهر الجاري.

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد جينيراسيون السنغالى



موعد مباراة الزمالك القادمة أمام جينيراسيون السنغالى حيث يعكف الجهاز الفني للأبيض، خلال الساعات القادمة، على دراسة فيديوهات بطل السنغال، وتحديدا بعد خوض مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر يوم الأحد المقبل.

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد جينيراسيون السنغالى



وسبق وحدد نادي الزمالك يوم 10 سبتمبر الجاري، موعدا مبدئيا لسفر البعثة البيضاء إلى السنغال استعدادا لخوض مباراة الذهاب أمام جينيراسيون فوت.

تأهل فريق جينيراسيون فوت السنغالى إلى دور الـ32 بعد هزيمته فى مباراة الذهاب من فريق اويلرز الليبيرى بهدف دون رد، قبل أن يفوز فى مباراة العودة بثلاثة أهداف دون رد.

شارك فريق جينيراسيون فوت السنغالى فى هذه النسخة من دورى أبطال أفريقيا بعد حصده لقب الدورى السنغالى موسم 2018 – 2019.

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موعد مباراة الزمالك القادمة ضد جينيراسيون السنغالى



توج جينيراسيون فوت السنغالى بلقب الدوري السنغالي موسم 2018 / 2019 لأول مرة في تاريخ ، برصيد 51 نقطة، حققها من الفوز فى 13 مباراة والتعادل فى 12 لقاء والهزيمة فى مواجهة وحيدة.

سجل لاعبو جينيراسيون فوت السنغالى 43 هدفًا واستقبلت شباكهم 18.

تأسس نادى جينيراسيون فوت عام 2000، بالعاصمة السنغالية "داكار".

يخوض جينيراسيون فوت السنغالى مبارياته على ملعب "ديني بيرام نداو، ويتسع ملعبه لـ 1000 مشجع فقط.

فى عام 2014، تمكن الفريق من تحقيق مفاجأة وحصد لقب كأس السنغال وهو يلعب ضمن منافسات دورى الدرجة الثانية وفى موسم 2015-2016، صعد الفريق إلى دورى الدرجة الأولى وبعدها بموسم واحد فقط تمكن من حصد لقب البطولة للمرة الأولى فى تاريخه.

شارك جينيراسيون فوت لأول مرة فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية عام 2016، وخرج من الدور التمهيدى، كما شارك فى الكونفدرالية عام 2018.

أما عن مشاركاته فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، فشارك الفريق السنغالى بنسخة 2018، ونجح فى إقصاء المقاصة بعدما تعادل الفريقين سلبيًا فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز جينيراسيون فوت بهدفين دون رد، وكان يقود المقاصة فى تلك التوقيت عماد سليمان، إلا أن الفريق السنغالى خرج من دور الـ16 من هذه المباراة ليشارك فى الكونفدرالية ملحق الكونفدرالية من عام 2018.

بدأ السنغالى ساديو مانى، نجم ليفربول الإنجليزى، مسيرته مع نادى جينيراسيون فوت السنغالى، قبل أن يحترف فى الدورى الفرنسى وبالتحديد لفريق ميتز الفرنسى.