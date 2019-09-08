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شكرا لقرائتكم الزمالك وبيراميدز .. أيمن يونس : شيكابالا النجم الأول وميتشو تفوق على ديسابر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وفاز الزمالك على بيراميدز بثنائية نظيفة، فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ليحسم بطولة كأس مصر للمرة الـ27 فى تاريخه.
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