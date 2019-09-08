شكرا لقرائتكم الزمالك وبيراميدز .. أيمن يونس : شيكابالا النجم الأول وميتشو تفوق على ديسابر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد أيمن يونس لاعب الزمالك والمنتخب المصري السابق أن شيكابالا نجم المباراة الأول فى نهائى كأس مصر أمام بيراميدز، مشدداً على أنه لعب 60 دقيقة مثالية خلال أحداث المباراة قبل تغييره.

وأشاد أيمن يونس فى تصريحات لقناة "أون سبورت" بالصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، مؤكداً أنه تفوق بشكل كبير على الفرنسي ديسابر المدير الفني لبيراميدز.

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وأضاف يونس أن لاعبي الزمالك تفوقوا على بيراميدز بسبب نجاح ميتشو فى ايقاف مفاتيح اللعب.

وفاز الزمالك على بيراميدز بثنائية نظيفة، فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ليحسم بطولة كأس مصر للمرة الـ27 فى تاريخه.