شكرا لقرائتكم كاسك يا زمالك.. الأبيض يهزم بيراميدز بثلاثية ويتوج بالكأس الـ27... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج الزماك بلقب كأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه بعد فوزه على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين بالمباراة النهائية على إستاد برج العرب.

جاءت البداية سريعة من جانب الزمالك الذي حاول شن هجوم ضاغط على دفاعات بيراميدز من بداية اللقاء مستغلا قوة الجبهة اليمنى التي يلعب فيها شيكابالا وحمدي النقاز، في الوقت الذي حاول فيه بيراميدز التمساك والربط بين الخطوط.

وأعاد بيراميدز ترتيب خطوطه على أمل فرض سيطرته على مجريات اللعب، وتحصل على ركلة حرة ثابتة من الجبهة اليمنى في الدقيقة السابعة نتيجة عرقلة إبراهيم حسن من قبل محمود علاء والذي حصل على الكارت الأصفر الأول، ولعبها عبد الله السعيد عرضية ويلعبها علي جبر رأسية لجون أنطوي الذي سددها كرة خلفية خارج الثلاث خشبات.

وتحصل الزمالك على ركلة ركنية في الدقيقة التاسعة ولعبها شيكابالا ، ولكن أبعدها أحمد الشناوي بقبضة يده، وانتقل اللعب لصالح بيراميدز الذي حاول اختراق الدفاع الأبيض ولكن يقظة مدافعي الزمالك حرمتهم من تشكيل خطورة على مرمى محمد عواد.

وحصل أشرف بن شرقي على ركلة حرة مباشرة من أقصى الجبهة اليسرى ولعبها فرجاني ساسي عرضية، ولكن حولها ايريك تراوري إلى ركلة ركنية ثانية للزمالك في الدقيقة 12، ولعبها شيكابالا لتصل إلى فرجاني ساسي الذي سددها بعيدا عن المرمى وتتحول إلى ركلة مرمى.

وحصل الزمالك على الركلة الركنية الثالث في الدقيقة 14 ولعبها شيكابالا على القائم البعيد ولكنها لم تجد أحد من لاعبي الفريق الأبيض وتخرج إلى ركلة مرمى.

وفتح شيكابالا ثغرة من الجبهة اليسرى لبيراميدز وشق طريقه وقام بتسديد الكرة بيشراه لتذهب بعيدا عن مرمى بيراميدز على يسار الشناوي.

وسدد مصطفى محمد تصويبة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 21 ولكنها وصلت سهلة إلى يد أحمد الشناوي، استمرت خطورة الزمالك حيث قاد بن شرقي هجمة من الجبهة اليسرى في الدقيقة 22 ولعبها عرضية، لكن شتتها لاعبي بيراميدز بعيدا عن مرماهم.

وشن ايريك تراوري هجمة لبيراميدز في الدقيقة 22 من الجبهة اليسرى قبل أن يقع داخل منطقة الجزاء مطالبا باحتساب ركلة جزاء بعد الاحتكاك مع محمد عبد الغني، ولكن الحكم طالب باستكمال اللعب.

وتلقى محمد عبد الغني الإنذار الثاني للزمالك في الدقيقة 28 بعد عرقلة إسلام عيسى، ليحصل ثنائي قلب دفاع الزمالك على الإنذار بعد محمود علاء.

وأنقذ على جبر مرماه من هدف بعد التصدى بقدمه لتسديدة مصطفى محمد في الدقيقة 31 وتحولت الكرة إلى ركلة ركنية، وأنقذ الشناوي هدف محقق لفريقه بعد التصدي لرأسية فرجاني ساسي من متابعته للركنية.

تحسن أداء بيراميدز نسبيا في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول وشن أكثر من هجمة أبرزها تسديدة إبراهيم حسن في الدقيقة 37 والتي تصدى لها محمد عواد ببراعة وينقذ فريقه من هجمة خطيرة.

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وتحصل الزمالك على ركنية جديدة في الدقيقة 43 ولعبها شيكابالا ووصلت إلى مصطفى محمد ويلعبها رأسية ولكن يتصدى لها الشناوي وينقذ مرماه من فرصة جديدة هددت مرماه، واحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل ضائع بعد نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول وتستمر النتيجة بدون أهداف حتى إطلاق الحكم الروماني بتريسكو لصافرة نهاية الشوط الأول.

وسدد إسلام عيسى تصويبة قوية في الدقيقة 48 من عمر المباراة ولكنها وصلت بعيدا عن مرمى الزمالك وتتحول إلى ركلة مرمى، فيما أهدر إبراهيم حسن فرصة ثانية في الدقيقة 49 بعد الفرصة الذهبية التي أتيحت له على حدود منطقة الستة ياردة.

وأنقذ أحمد الشناوي مرماه من تصويبة شيكابالا المتقنة في الدقيقة 51 ويحولها بعيدا عن مركز الخطورة، قبل أن يحرز يوسف أوباما هدف التقدم في الدقيقة 52 من عرضية شيكابالا السحرية الذي استغل المساحات الموجودة في ظهر محمد حمدي، والذي نتج عنها هدف التقدم الأبيض.

وضغط بيراميدز بكل خطوطه من أجل إدراك التعادل وتعويض التأخر بهدف وتحصل بيراميدز على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 58 نتيجة عرقلة إسلام عيسى، وسددها عبد الله السعيد فوق العارضة.

وعزز الزمالك تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 63 من رأسية أشرف بن شرقي والذي استغل عرضية حمدي النقاز، مستغلاً الهجمة المنظمة عن طريق محمد أوناجم والنقاز من الجبهة اليمنى وهي الثغرة التي ضرب بها الزمالك دفاع بيراميدز.

وأثر الهدف الثاني سلبا على معنويات بيراميدز، لشعوره أن المباراة تهرب منه في الوقت التي رفعت من الروح المعنوية للزمالك والذي نشط أكثر بعد الهدف الثاني وكان الأكثر انضباطا تكتيكيا داخل الملعب.

شهدت الـمباراة إجراء تغييرين للزمالك بنزول محمد أوناجم وإمام عاشور بدلا من شيكابالا وأوباما، بينما أجرى بيراميدز تغييرين بنزول عبده لومالا وأحمد علي ومحمد فاروق بدلا من إبراهيم حسن وجون أنطوي وإسلام عيسى.

ولم يقدم بيراميدز في الربع ساعة الأخيرة المستوى الذي يعيده للمباراة بل استسلم غالبية لاعبيه للهزيمة وغاب الربط بين صفوفه، وظهر لاعبيه بعيدين عن تركيزهم تماماً، ولم يجيد ديسابر تحضير لاعبيه أو ضبط الخطوط في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وأضاف بن شرقي الهدف الثالث للزمالك والثاني له في الدقيقة 83 من عمر المباراة هجمة منظمة من الجبهة اليسرى بصناعة محمد أوناجم ويسددها بن شرقي في المرمى الخالي ويقتل محاولات بيراميدز في العودة للقاء تماماً.

وغاب التركيز عن لاعبي بيراميدز تماما وتباعدت الخطوط بين لاعبيه، واستمر تفوق الفريق الأبيض الذي فرض استحواذه على مجريات المباراة تماما ويحرج الفريق الأسود، ويتفوق الصربي ميتشو تكتيا على الفرنسي ديسابر وتنتهي المباراة بفوز الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة.