شكرا لقرائتكم أيمن حفنى ينتظر ميدالية الرحيل من الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر ايمن حفنى لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك ميدالية بطولة كأس مصر التى فاز بها المارد الأبيض اليوم. ونجح الزمالك فى الفوز بثلاثية نظيفة على حساب بيراميدز فى واحدة من أروع مباريات القلعة البيضاء بالسنوات الأخيرة. وتواجد أيمن حفنى بقائمة الزمالك خلال الموسم الحالى قبل الرحيل منذ أيام لمصر المقاصة بعد رحلة طويلة مع القلعة البيضاء. Advertisements ويحق للاعب الموهوب الحصول على ميدالية كأس مصر خاصة وانه كان ضمن القائمة الخاصة بالموسم الحالى وهو ما ينتظر ان ترسله إدارة الزمالك للاعب الكبير.

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