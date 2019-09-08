ميتشو يحقق أول ألقابه مع الزمالك بعد 22 يوما...

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جدة - عمرو شويل حصد الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك أول ألقابه على رأس القيادة الفنية للمارد الأحمر بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة في نهائي كأس مصر.
وحقق ميتشو أول ألقابه في قيادة الزمالك بعد 22 يوما من توليه المسئولية الفنية بعدما تم تنصيبه مديرا فنيا يوم 17 أغسطس.
وتمكن ميتشو من تحقيق اللقب بعد قيادة الفارس الأبيض في 4 مباريات فقط بواقع مباراة في دوري أبطال إفريقيا و3 مباريات في كأس مصر.
وقدم ميتشو أداء طيب للغاية مع الزمالك ونجح في إفساد مفعول القوة الهجومية لبيراميدز والتعامل مع المباراة بذكاء كبير، في الوقت الذي فشل فيه الفرنسي سباستيان ديسابر في التعامل مع المباراة.
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