شكرا لقرائتكم هدف شمال افريقي للزمالك يعزز التقدم بالثانى أمام بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عزز نادى الزمالك تقدمه بهدف "شمال أفريقي" فى الدقيقة 63 من عمر المباراة المقامة بين الفريقين. وشهد الهدف مشاركة الثلاثى حمدى النقاز التونسى، والثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم فى صياغة الهدف الثانى للفريق. واقترب الزمالك من الفوز بكأس مصر للمرة الثانية على التوالى والسابع والعشرين فى تاريخه. وبدء الزمالك بتشكيلة جاءت على النحو التالي: حراسة المرمي: محمد عواد. خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي. خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأمامهما أشرف بن شرقي وأوباما وشيكابالا. Advertisements خط الهجوم: مصطفي محمد. بينما دخل بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي.. حراسة المرمى: أحمد الشناوى فى حراسة المرمى. خط الدفاع: رجب بكار، أحمد أيمن منصور، على جبر، محمد حمدى. خط الوسط: نبيل دونجا، إسلام عيسى، عبد الله السعيد، إريك تراورى خط الهجوم: إبراهيم حسن وجون أنطوى.

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