الزمالك وبيراميدز .. سوبر لقطة.. كل العيون على مرتضى وفضل إلا الراجل اللى وراهم...

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جدة - عمرو شويل الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر 2019



التقطت عدسة الخليج 365 حوارا دار بين أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة فى مقصورة برج العرب وسط نظرات المتواجدين ومنهم سحر عبد الحق عضو اتحاد الكرة.

شهدت مقصورة برج العرب حضور العديد من المسئولين لحضور مباراة الزمالك وبيراميدز المقامة حاليا بين الفريقين فى نهائى كأس مصر.

تأهل الزمالك إلى نهائى ببطولة كأس مصر، بعد فوزه على فريق مركز شباب منيه سمنود بهدف دون رد، فى إطار منافسات دور الـ32 من البطولة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربى والفوز عليه بهدفين دون رد فى دور الـ16، وبعدها الفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد، أحرز عبد الله جمعة، وأخيرًا الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد

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الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر 2019



صعد بيراميدز إلى المباراة النهائية بعد فوزه على طنطا فى دور الـ32 بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على الأهلى بهدف دون رد، فى دور الـ16، ثم الفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد، فى إطار منافسات دور ربع النهائى وأخيرًا الفوز على بتروجت بالنتيجة نفسها.