حمدالله يشارك في تدريبات النصر استعداداً للشباب

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جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل لاعبو النصر تدريباتهم مساء يوم الأحد في إطار التحضير للقاء الشباب يوم الجمعة في الجولة الثالثة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأجرى الفريق تدريبات لياقية متنوعة بدأت بالركض حول الملعب قبل أن ينهي المدرب المران بمناورة على نصف مساحة الملعب.
وشارك في المران عبدالرزاق حمدالله ويحيى الشهري وعبدالرحمن العبيدK بينما واصل عبدالفتاح آدم برنامجه التأهيلي اللياقي من خلال التدريب في الصالة الرياضية المغلقة.
وتواجد اللاعب أحمد موسى في العيادة الطبية بعد عودته من المشاركة مع منتخب نيجيريا، حيث سينضم للمران خلال أيام.
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