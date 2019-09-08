شكرا لقرائتكم سويسرا تجتاز جبل طارق.. والدنمارك تفشل في هز شباك جورجيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنعش المنتخب السويسري لكرة القدم آماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل لنهائيات كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020) بفوزه الكبير 4 - صفر على منتخب جبل طارق يوم الأحد في الجولة السادسة من مباريات المجموعة الرابعة بالتصفيات والتي شهدت أيضا تعادل جورجيا والدنمارك سلبيا.

ورفع المنتخب السويسري رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف نظيره الدنماركي فيما ظل منتخب جبل طارق في المركز الخامس الأخير بالمجموعة بلا رصيد من النقاط حيث مني اليوم بالهزيمة الخامسة على التوالي له في التصفيات.

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وحسم المنتخب السويسري المباراة تماما في شوطها الأول بثلاثة أهداف سجلها دينيس زكريا وأدمير محمدي وريكاردو رودريغيز في الدقائق 37 و43 و45. وفي الشوط الثاني، سجل ماريو غافرانوفيتش الهدف الرابع للمنتخب السويسري في الدقيقة 87.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، فشل المنتخب الدنماركي في هز شباك مضيفه الجورجي رغم الفوز الكبير على جورجيا 5 - 1 في مباراة الذهاب بينهما بالدنمارك لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي الذي رفع رصيد جورجيا إلى أربع نقاط في المركز الرابع.

وأهدر المنتخب الدنماركي بهذا التعادل فرصة انتزاع صدارة المجموعة بفارق الاهداف أمام المنتخب الأيرلندي الذي يتصدر المجموعة حاليا برصيد 11 نقطة من خمس مباريات.