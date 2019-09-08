شكرا لقرائتكم مدرب ألمانيا يحظى بوظيفة "أكثر استقراراً" من مستشار الحكومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتمد المنتخب الألماني طوال مسيرته على 10 مدربين فقط منذ العشرينات، بينما تعاقب أكثر من 20 مستشاراً على الحكومة، احتفاظ المدرب بمنصبه يفوق مدة بقاء المستشار الألماني في السلطة.

وكان أوثو نيرز أول مدرب للـ"مانشافت" وعمل مع منتخب بلاده نحو 13 عاماً، وفي نفس فترته على دكة المنتخب العريق تم تغيير 10 مستشارين في ألمانيا، ويعد سيب هيربرغر أكثر مدربي ألمانيا احتفاظاً بمنصبه، إذ قضى نحو 28 عاماً وحقق بطولة كأس العالم الأولى للبلاد في عام 1، وخلال حقبته تم تغيير 5 مستشارين.

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وكان هيلموت شون هو الثالث، وخلال 14 عاما مع منتخب ألمانيا، استطاع خلالها الفوز بكأس أوروبا في عام 1972، وكأس العالم 1974، وفي فترته تم تغيير 5 مستشارين في الحكومة.

وخلال 6 سنوات قاد بوب ديرفال دفة المنتخب الألماني، حقق برفقتهم كأس أوروبا 1980، كما تعرضت للخسارة الشهيرة أمام الجزائر في مونديال 1982ولكنه رحل باكراً، ولكن خلال فترته تعاقب مستشاران في الحكومة، وعندما تولى "القيصر" فرانز باكينباور دفة المنتخب الألماني، استطاع في 6 أعوام تتويج منتخبه بمونديال 1990 وهو الوحيد في بلاده الذي حقق اللقب العالمي لاعباً ومدرباً.

واستطاع سادس المدربين الألمان، بيرتي فوغتس تتويج بلاده بكأس أوروبا 1996 في 8 أعوام شغل فيها المنصب، قبل أن يخلفه إريش ريبك في 1998 إلا أنه غادر منصبه بعد عامين بلا إنجازات ليلحقه رودي فولر، الذي قاد المنتخب لأربع سنوات ولم تشهد أكثر من وصافة مونديال 2002، ليله يورغن كلينسمان الذي أتم عامين بلا إنجازات، ويأتي الدور على المدرب الحالي للـ"مانشافت" يواخيم لوف عاشر ترتيب المدربين في تاريخ ألمانيا والذي أكمل معهم أكثر من 10 أعوام فاز خلالها بكأس العالم 2014.