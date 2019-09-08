الشناوي في مرمى نيران جماهير الفريقين.. أنصار بيراميدز تتهمه بالخيانة.. وجماهير الزمالك: "يا شناوي قول الحق إتكيفت ولا لأ"

أحمد أبوعقيل

هاجمت جماهير الزمالك المتواجده في ملعب برج العرب أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز والقلعة البيضاء السابق بعد هدف يوسف أوباما بعد تمريرة سحرية من محمود عبدالرازق "شيكابالا" في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

وقالت جماهير القلعة البيضاء لحارس ناديها السابق: "يا شناوي قول الحق إتكيفت ولا لأ"، واتهم بعض الجماهير أحمد الشناوي "بالتفويت" لناديه السابق .

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محمد سعد قال عبر حسابه الشخصي "تويتر": "أحمد الشناوي مثال للاعب اللي بيجري ورا الفلوس وبس، راح بيراميدز تبادل برقم كبير، ودلوقتي بيقدم ورق اعتماده للعودة للزمالك فبيسيب جولين فـ النهائي عشان يرجع بعد عقده ما يخلص".

حساب آخر اسم "أنا إنسان" علق:" علشان كل حاجة هنا ماشية بالصوت العالي والصيت والواسطة مش الكفاءة والجهد هي معيار الإختيار المهدي سليمان حارس الاسيوطي الإحتياطي أفضل كتيير من أحمد الشناوي اللي لعب مباراة النهاردة ، زي بردوا محمد عواد حارس".