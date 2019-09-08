فوز الزمالك بالكأس للمرة الثانية علي التوالي والـ 27 في تاريخه

أحمد أبوعقيل

نجح الزمالك في حصد بطولة كأس مصر للمرة رقم 27 في تاريخه، وذلك عقب انتصاره على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة، في نهائي البطولة الأعرق في تاريخ كرة القدم المصرية، في المواجهة التي جمعت الجانبين على ملعب "برج العرب".

أحرز أوباما وأشرف بن شرقي ثلاثية الزمالك في الدقائق 52، 64، و84 من عمر اللقاء

يذكر أن الزمالك تأهل لهذا الدور من البطولة عقب تخطية الاتحاد السكندري بهدف أبيض في الوقت الإضافي أمام الاتحاد بالدور نصف النهائي، فيما تأهل بيراميدز للنهائي عقب انتصاره على بتروجت بثنائية نظيفة في نصف النهائي.