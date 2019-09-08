سويسرا تشدد الخناق على ايرلندا ورومانيا تستعيد التوازن









اسماء السيد - شدد المنتخب السويسري لكرة القدم الخناق على نظيره الإيرلندي المتصدر بفوزه الكبير على ضيفه جبل طارق 4-صفر الأحد على ملعب توربيو في سيون في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابطة ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020.

وحسم المنتخب السويسري نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثة أهداف عبر دينيس زكريا (37) وأدمير محمدي (43) وريكاردو رودريغيز (45+3)، قبل أن يختم ماريو غافرانوفيتش المهرجان بالهدف الرابع في الدقيقة 87.

واستعادت سويسرا نغمة الانتصارات وحققت الفوز الثاني لها في التصفيات والأول بعد تعادلين مع الدنمارك وجمهورية إيرلندا، فرفعت رصيدها إلى 8 نقاط من أربع مباريات بفارق 3 نقاط خلف جمهورية إيرلندا التي لعبت مباراة أكثر، ونقطة واحدة خلف الدنمارك الثانية والتي سقطت في فخ التعادل السلبي أمام مضيفتها جورجيا.

ووحدها سويسرا لعبت أربع مباريات في المجموعة التي تضم خمسة منتخبات.

ملخص مباراة سويسرا وجبل طارق:

Advertisements

رومانيا تستعيد التوازن

استعادت رومانيا توازنها بفوزها الصعب على ضيفتها مالطا 1-صفر الأحد في بلوييستي في الجولة السادسة من منافسات المجموعة السادسة من تصفيات كأس أوروبا 2020.

وسجل جورجي بوشكاش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 47.

وهو الفوز الثالث لرومانيا التي عوضت خسارتها على أرضها أمام إسبانيا 1-2 الخميس الماضي فرفعت رصيدها الى 10 نقاط وصعدت إلى المركز الثاني مؤقتا بفارق الاهداف أمام السويد التي تستضيف النروج (8 نقاط) لاحقا، فيما منيت مالطا بالخسارة الخامسة تواليا فتجمد رصيدها عند 3 نقاط في المركز قبل الأخير.

وتلعب لاحقا ضمن المجموعة ذاتها إسبانيا مع ضيفتها جزر فارو.

ملخص مباراة رومانيا ومالطا: