نهائي كأس مصر| تعرف على نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم والفارس الأبيض يحصد اللقب

بنقدم لكم نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز وملخص كتابي للمباراة، جماهير الكرة المصرية بوجه عام لاسيما القلعة البيضاء ينتظرون بحماس شديد مباراة نهائي كأس مصر للعام 2019 بين فريقي الزمالك وبيراميدز والتي خاض الفريقين مشوار طويلا من أجل الوصول لمنصة التتويج اليوم فهل ستكون الليلة هى أول ليلة لنادي بيراميدز في سجل البطولات أم يضيف الفارس الأبيض رقم جديد في دولاب بطولاته.

مباراة الزمالك وبيراميدز

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة في برج العرب بحضور جماهيري قد اعتمده اتحاد الكرة ل20 ألف من الجمهور بدأ بيع التذاكر في منافذها ولم يستغرق الأمر سوى ساعات حتى أن بعض التذاكر قد وصلت لأضعاف سعرها بين الجمهور للرغية الملحة في التواجد لدعم اللاعبين.

الزمالك وبيراميدز

بوسيكون لقاء اليوم فرصة ممتازة للمديرين الفنيين، ميتشو وديسابر فالأول لم يمر سوى ثلاث مباريات على توليه المسئولية الفنية حتى وجد نفسه يدير أول مباراة نهائية مع ناديه ويطلب منه الجمهور الفوز بها بينما ديسابر الذي كان له فرصة تدريبة مع الاسماعيلي سابقا يطمح أن يُتوج بأول بطولة له مع فريقه الجديد.

نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز

والآن مع تشكيل الزمالك الذي كان فيه مفاجأة وحيدة باشراك عبدالشافي بدلا من عبدالله جمعة وجاء الأسماء كما يلي: عواد، النقاز، محمود علاء، محمد عبدالغني، عبد الشافي، طارق حامد، فرجاني ساسي، شيكابالا، يوسف أوباما، بن شرقي، مصطفى محمد