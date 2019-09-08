ملخص مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم (3-0) الأحد 8-9-2019 وكأس مصر من نصيب الفارس الأبيض

يلتقي فريقي الزمالك وبيراميدز اليوم الأحد على ملعب استاد برج العرب ضمن نهائي كأس مصر 2019 والتي يخوضها الفريقين بحثاً عن تحقيق لقب وكسب كأس مصر 2019، ونوفر لكم عبر هذا المقال ملخص مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الشوط الأول والثاني ضمن متابعات نقدمها لكم بخصوص نتائج مباريات اليوم.

وتنقل قناة اون سبورت مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الأحد، وجميع مباريات كرة القدم بالدوري المصري ومباريات المنتخب الوطني لو كانت تُقام على أراضي مصرية، كما تقوم بنقل عدد من مباريات البطولات حيث تذيع قناة اون سبورت مباريات اليوم من خلال خدمة متميزة في الوطن العربي.

نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الأحد الموافق 8-9-2019 على ملعب برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة السعودية وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات.

متابعينا الكرام محبي كرة القدم في كل مكان سنوفر لكم نتيجة ملخص مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في نهائي كأس مصر 2019، ويمكنكم الاحتفاظ بهذه الصفحة والرجوع إليها وقت بدء المباراة.

Advertisements

ملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، وانتهت فترة الراحة بين الشوطين ومع انطلاق الشوط الثاني يضغط فريق الزمالك بحثاً عن تسجيل أول أهداف المباراة.

واستطاع اللاعب يوسف أوباما تسجيل الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 52 من زمن اللقاء، لتصبح نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز الآن 1-0 لصالح الفارس الأبيض.

وفي الدقيقة 63 من عمر اللقاء استطاع اللاعب أشرف بن شرقي تسجيل الهدف الثاني للزمالك لتكون النتيجة حتى الآن تقدم الفارس الأبيض بهدفين نظيفين.

الزمالك يسجل الهدف الثالث عن طريق اللاعب محمد أوناجم، وتصبح النتيجة 3-0 للفارس الأبيض.