الزمالك البطل: نتيجة مباراة الزمالك اليوم أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر

نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم، حيث تقام مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر 2019 تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وهي المباراة التي تشهد متبعة كبيرة من جميع عشاق ومحبي الكرة المصرية في كل مكان في مباراة قوية ومثيرة في ظل رغبة الفريقين في التتويج باللقب، وستكون مباراة الزمالك ضد بيراميدز اليوم منقولة من خلال قناة أون سبورت، كما ستكون المباراة منقولة عبر قناة النيل الرياضية.

مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم

يسعى نادي الزمالك للتتويج بلقب كأس مصر للمرة الثانية على التوالي، حيث نجح الفارس الأبيض في التتويج بالعديد من الكؤوس خلال السنوات القليلة الماضية، وقد تأهل الزمالك للمباراة النهائية عقب الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد، وعلى الجاني الآخر، يأمل نادي بيراميدز في التتويج بأول ألقابه في حال نجح في تحقيق الفوز اليوم على الزمالك، وهو الأمر الذي سيجعل مباراة اليوم غاية في القوة والإثارة في ظل رغبة لفريقين في الفوز.

تشكيل الزمالك اليوم

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عبدالله جمعة – محمود علاء – محمد عبدالغني – حمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

ثلاثي قبل المهاجم: محمد أوناجم – يوسف إبراهيم “أوباما” – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز