الزمالك يهزم براميدز بثلاثية في نهائي كاس مصر لكرة القدم

ملخص مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في نهائي بطولة كاس مصر لكرة القدم، حيث يلعب كلا الفريقين تلك المواجهة وسط هدف واحد وهو الفوز فقط، تبدأ المباراة بين الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساءا بملعب برج العرب بطاقم تحكيم أجنبي تكفل بدفع مصاريفه نادي الأهرام.

سيكون على المدير الفني الجديد لنادي الزمالك الصربي ميتشو، تقديم أوراق اعتماد لجماهير القلعة البيضاء اليوم والفوز بأول أختبار حقيقي للفريق وتحقيق البطولة أمام منافس لن يكون سهل، ومن المتوقع ان يبدأ الزمالك بالتشكيل الذي بدأ مباراة الفريق السابقة أمام الاتحاد السكندري مع الاعتماد على مصطفي محمد في خط الهجوم بدلاً من عمر السعيد.

أما نادي بيراميدز فظروفه تتشابه مع نادي الزمالك من حيث المدرب الجديد وهو الفرنسي ديسابر، وعدد كبير من الصفقات الجديدة، وقد قدم الفريق خلال الثلاث مواجهات السابقة في كاس مصر أداء كبير على المستوي الهجومي وعلى المستوى الدفاعي، ويسعى ديسابر الذي يعرف الأجواء المصرية جيداً تحقيق اللقب الأول له في مصر من خلال تلك المواجهة.

ملخص مباراة الزمالك وبيراميدز