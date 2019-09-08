نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الأحد 8-9-2019 في نهائي كأس مصر

نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز، حيث تتجه جميع عشاق كرة القدم في مصر نحو ملعب برج العرب، حيث اللقاء الذي يجمع بين الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر 2019 في واحدة من المباريات التي ينتظرها عدد كبير من جماهير الأبيض في كل مكان، حيث يسعى الزمالك للتويج باللقب الثاني على التوالي في مواجهة صعبة للغاية أمام بيراميدز الطامح لتحقيق أول ألقابه.

مباراة الزمالك وبيراميدز

من المقرر أن يكون موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز اليوم الأحد الموافق 8-9-2019 في إطار نهائي كأس مصر في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة الزمالك ضد بيراميدز، حيث تأهل الزمالك للدور النهائي عقب الفوز على الاتحاد، بينما تأهل بيراميدز للنهائي بعد الفوز على بيراميدز، وستكون مباراة الزمالك ضد بيراميدز منقولة من خلال مجموعة قنوات أون سبورت، وذلك من خلال قناة ON Sport HD1، كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الوطن العربي

من المتوقع أن يضم تشكيل الزمالك اليوم أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر كلا من: حراسة المرمى: محمد عواد، وفي خط الدفاع: عبدالله جمعة – محمود علاء – محمد عبدالغني – حمدي النقاز، وخط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي، وثلاثي قبل المهاجم: محمد أوناجم – يوسف إبراهيم “أوباما” – أشرف بن شرقي، بينما سيقود خط الهجوم: مصطفى محمد.

نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز