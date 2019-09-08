ثلاثية نظيفة | بالدقائق ملخص ونتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز الآن مصيرية في كأس مصر  2019

جاءت نتيجة مباراة الزمالك اليوم في نهائي كأس مصر(3-0)، وبدأت احتفالات جماهير القلعة البيضاء بالتتويج بالكأس والحصول على البطولة رقم 27 في تاريخهم على مواقع التواصل الاجتماع بعبارات الفرح لأداء اللاعبين، والفوز الحاسم على فريق بيراميدز.

أهداف الزمالك اليوم

– يوسف أوباما في الدقيقة 52

– أشرف بنشرقي في الدقيقة 63

– أشرف بنشرقي في الدقيقة 83

نتيجة مبارة الزمالك وبيراميدز الآن في نهائي كأس مصر، يترقب جماهير الفارس الأبيض اليوم النتيجة على أخر من الجمر، ليقيما الاحتفالات مع تأهل فريق القلعة البيضاء إلى التتويج بالكأس الليلة عند مواجهة بيراميدز باستاد الجيش ببرج العرب في الاسكندرية بحضور 20 ألف مشجع، بقيادة المدربين الجديدين ميتشو وسباستيان ديسابر، على الترتيب.

يسعد الفريقين لمواجهة اليوم التي تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساًء، فيما ستتم إذاعة المباراة على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة أون سبورت الرياضية، وعلى جانب آخر يستعد الجمهور بطريقته الخاصة لمشاهدة مباراة اليوم إما بساحة المعركة بالإسكندرية أو عبر شاشات التلفاز بالمقاهي أو المنزل على السواء.

نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز الآن

ينتظر مشجعو نادي الزمالك نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر، الأمر الذي يدفعهم إلى البحث بين الفنية والأخرى على النتيجة مع انطلاق المباراة وذلك في حين عدم تمكنهم من مشاهدة المباراة بشكل ما، لذلك تزداد العمليات البحثية عن مباراة اليوم عبر محرك البحث الشهير جوجل.

وكان الفريقان قد تأهلا إلى نهائي كأس مصر بعد تغلب الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الوقت الإضافي لمباراة نصف النهائي، فيما عبر بيراميدز الدور قبل النهائي بعد تغلبه على بتروجيت بنتيجة 2-0، ليلتقيان سويًا في مباراة اليوم.

نتيجة مباراة الزمالك اليوم

تحتوي قائمة نادي الزمالك في مواجهة بيراميدز بنهائي كأس مصر التي اختارها ميتشو على التالي:

حراسة المرمي محمد عواد، محمد أبو جبل، محمد صبحي خط الدفاع محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي، محمد عبد السلام، محمود علاء، حمدي النقاز، محمود حمدي الونش، عبد الله جمعة خط الوسط طارق حامد، محمد عنتر، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، إمام عاشور، أشرف بن شرقي، محمود عبدالرازق شيكابالا، محمد أوناجم خط الهجوم عمر السعيد، مصطفي محمد، خالد بو طيب

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الجدير بالذكر، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية، بقيادة جمال الغندور، عن اختيار طاقم حكام رومانى بقيادة بيتريسكو لإدارة نهائى كأس مصر، الذى يجمع الزمالك وبيراميدز فى المباراة المقرر لها اليوم، ويضم طاقم الحكام:

الرومانى بيتريسكو حكمًا للساحة.

إدريان رادو حكم مساعد.

ميرسا أوربوليت حكم مساعد ثاني.

مارشال بيرسان حكم رابع.

تشكيل بيراميد أمام الزمالك:

أعلن المدير الفني لنادي بيراميدز اف سي الفرنسي سباستيان ديسابر عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصراليوم وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: رجب بكار وأحمد أيمن منصور وعلي جبر ومحمد حمدي.

خط الوسط: محمود دونجا وإسلام عيسى وعبدالله السعيد وإبراهيم حسن و إيريك تراوري.

خط الهجوم: جون آنطوي.

نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز الآن:

انطلقت أحداث المباراة منذ الثامنة مساءًا على أرضية استاد برج العرب ولا زال التعادل السلبي يسيطر على أجواء المباراة، ومنذ اللحظات الأولى وتتوالي محاولات لاعبي كلا الفريقين من أجل أحراز هدف التقدم وسيطر لاعبوا الزمالك على الكرة في الدقائق الأولى.

وأهدر اللاعب التونسي فرجاني ساسي، فرصة الهدف الأول لنادي الزمالك، في مرمى بيراميدز، في الدقيقة 12، حصل ساسي على كرة داخل منطقة جزاء بيراميدز، واتيح له فرصة تسديد الكرة في المرمى، وهو ما قام به قبل أن تعلو كرته مرمى الشناوي.

سرعات متبادلة من لاعبي كلا الفريقين، وتشكيل خطورة كبيرة على حارسي الفريقين، إلا أن عدم انضباط اللمسة الأخيرة من الهجمة يغير مسار الكرة من طريقها إلي الشباك إلى خارج المرمي.

تمكن اللاعب أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي بيراميدز، من انقاذ مرمى فريقه من هدف محقق، بعد رأسية التونسي فرجاني ساسي بعد عرضية من ركلة ركنية، على مرمى بيراميدز، إلا أن الشناوي تصدي لها وحافظ على عرين فريقه.

انتهت أحداث الشوط الاول من المباراة بالتعادل السلبي بعد أن احتسب الحكم دقيقيتن وقت محتسب بدل من الضائع، وشهدت أحداث الشوط الأول العديد من الهرجمات والمحاولات من لاعبي كلا الفريقين إلا أن تسجيل هدف أول في الشوط الأول لم يتحقق لأي من كلا الفريقين.

هدف أوباما في بيراميدز:

سجل نجم الزمالك يوسف أوباما هدف الزمالك الاول في الدقيقة 52 من عمر اللقاء، وذلك بعد عرضية رائعة من النجم شيكابالا ليوسف أوباما، الذي أودعها الشباك بسهولة ليعلن عن هدف التقدم لفريقه.

هدف بنشرقي في بيراميدز:

سجل أشرف بنشرقي الهدف الثاني في اللقاء بين بيراميدز والزمالك لتكون نتيجة مباراة الزمالك الآن (2- 0) في الدقيقة 63 من عمر اللقاء أمام فريق بيراميدز، وجاء الجول من خلال عرضية ممتازة من حمدي النقاز من الجهة اليمنى، استقبلها بنشرقي برأسية قوية في منطقة الست ياردات.

هدف بن شرقي الثاني في بيراميدز:

تمكن المغربي أشرف بن شرقي، من تسجيل الهدف الثالث للفارس الأبيض في مرمى بيراميدز، وجاء هدف بن شرقي للزمالك في الدقيقة 82 من عمر المباراة، من خلال انطلاقة قوية من محمد أوناجم في الجهة اليسري، ثم تمريرة عرضية إلى أن وصلت لبنشرقي ليصبح نجم المباراة ويتوج الفريق الأبيض ببثلاثية نظيفة.