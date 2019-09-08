ملخص مباراة الزمالك وبيراميدز 3-0 في نهائي كاس مصر 2019

ملخص مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كاس مصر،كعادتنا سوف نتابع معكم مباراة الزمالك اليوم، اللقاء الذي يسعى من خلاله النادي لتحقيق الكاس الثاني على التوالي والسادس في سبع سنوات، في إنجاز كبير للنادي الملكي في البطولة المصرية الأقدم، فيما سيحاول نادي بيراميدز أستغلال الفرصة وتحقيق اللقب الأول له.

وسوق تتمكنوا من مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة بتوقت مصر، التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك على ملعب برج العرب بمدية الإسكندرية، في حضور جماهيري 20 ألف متفرج كما اعلن عنه اتحاد الكورة المصري برئاسة عمرو الجنايني، ويعلق على المواجهة المعلق الرياضي أيمن الكاشف عبر قناة on sport.

الزمالك سيكون له النصيب الأكبر من الجماهير، حيث انه يواجه نادي لا يتمتع بقاعدة جماهيرية، وقد تم توزيع الــ 20 ألف متفرج على الناديين، 10 ألاف لنادي الزمالك، و10 ألاف لنادي بيراميدز، لكن في النهاية من سيحضر سيكون جمهور الزمالك فقط، خاصة بعد عدم ظهور مشجعين لبيراميدز في المباريات الأخيرة بعد رحيل تركي آل الشيخ.

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن التشكيل الرسمي لنادي الزمالك أو نادي بيراميدز وفي خلال الدقائق المقبلة سيتم الأعلان عن التشكيل الرسمي للفريقين.

مباراة الزمالك وبيراميدز