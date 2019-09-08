الكأس في القلعة البيضاء | ملخص ونتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز الآن في نهائي كأس مصر متابعة لحظية...

موعد جديد حدده القدر ليجمع بين الفريقين في مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في نهائي بطولة كأس مصر 2019، وذلك بعد أن تأهل الفريقين في مباراة نصف النهائي بعد أن فاز الزمالك علي الاتحاد السكندري بهدف نظيف سجله نجم الفريق مصطفى محمد في الشوط الإضافي الأول من المباراة ليحجز فريقة المقعد الأول في مباراة النهائي منتظراً المتأهل من لقاء بيراميدز وبتروجيت ليلحق بيراميدز بالمقعد الثاني في المواجهة النهائية بعد فوز سهل علي بتروجيت بهدفين دون رد، ليلتقي الفريقين في المباراة النهائية في كأس مصر الليلة لحسم اللقب هذا الموسم.

وينتظر عشاق كرة القدم المصرية دقات الساعة الثامنة من مساء الليلة لمشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز والتي ستحدد حامل اللقب هذا الموسم كما أنها ستحدد الفريق الذي سيقابل النادي الأهلي في مباراة السوبر المصري خلال الأيام القادمة

مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم

من المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في نهائي كأس مصر وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة وسوف تذاع المباراة النهائية عبر شاشتي قناة أون سبورت ونايل سبورت.

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز اليوم:

أعلن المدير الفني الجديد لنادي الزمالك الصربي ميتشو، تشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام بيراميدز في نهائي الكأس، على ستاد برج العرب بالأسكندرية، وجاء تشكيل الفارس الأبيض كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد. خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمود علاء، محمد عبد الغني، حمدي النقاز. خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أشرف بنشرقي، محمود شيكابالا. خط الهجوم: مصطفى محمد.

تشكيل بيراميدز أمام الزمالك اليوم:

أعلن المدير الفني لنادي بيراميدز اف سي الفرنسي سباستيان ديسابر عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصراليوم وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: رجب بكار وأحمد أيمن منصور وعلي جبر ومحمد حمدي.

خط الوسط: محمود دونجا وإسلام عيسى وعبدالله السعيد وإبراهيم حسن و إيريك تراوري.

خط الهجوم: جون آنطوي.

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نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز الآن

سوف نتابع معكم متابعينا الكرام بعد لحظات من الآن انطلاق مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم وسوف نرصد ملخص ونتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم منذ انطلاق صافرة البداية وحتى الإعلان عن حامل لقب البطولة في هذا الموسم.

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انطلقت أحداث المباراة منذ لحظات ولا زال التعادل السلبي يسيطر على أجواء المباراة، وأهدر الدولي التونسي فرجاني ساسي، فرصة الهدف الأول محقق لنادي الزمالك، أمام بيراميدز، وفي الدقيقة 12، حصل ساسي على كرة داخل منطقة جزاء بيراميدز، ليسدد ساسي ضربة عالية تعلوا فوق مومي الشناوي وتضيع.

تمكن اللاعب أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي بيراميدز، من انقاذ مرمى فريقه من هدف محقق، بعد رأسية التونسي فرجاني ساسي بعد عرضية من ركلة ركنية، على مرمى بيراميدز، إلا أن الشناوي تصدي لها وحافظ على عرين فريقه.

انتهت أحداث الشوط الاول من المباراة بالتعادل السلبي بعد أن احتسب الحكم دقيقيتن وقت محتسب بدل من الضائع، وشهدت أحداث الشوط الأول العديد من الهرجمات والمحاولات من لاعبي كلا الفريقين إلا أن تسجيل هدف أول في الشوط الأول لم يتحقق لأي من كلا الفريقين

هدف الزمالك في بيراميدز

أحرز يوسف أوباما في الدقيقة 52 هدف نظيف لصالح فريق الزمالك، بعد أن وصلت الكرة إلى شيكابالا واستلمها بمهارة شديدة من جهة اليمين ثم وصلت إلى أوباما فسددها مباشرة إلى شباك فريق بيراميدز.

هدف بن شرقي في بيراميدز:

استطاع النجم المغربي أشرف بن شرقي من تسجيل الهدف الثاني للزمالك في مرمى الزمالك، وذلك في الدقيقة 63 من الشوط الثاني والمباراة، بعد عرضية رائعة من حمدي النقاز من الجهة اليمنى، استقبلها بنشرقي برأسية قوية في منطقة الست ياردات ليعلن عن تعزيز نتيجة فريقة وتصبح النتيجة هدفين بلا مقابل.

سجل أشرف بنشرقي هدفه الثاني في اللقاء المقام الآن لتصبح نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم (3-0)، وتمكن من إحراز القدم من خلال انطلاقة قوية من محمد أوناجم في الجهة اليسري، ثم تمريرة عرضية إلى أن وصلت لبنشرقي ليصبح نجم المباراة ويتوج الفريق الأبيض ببثلاثية نظيفة.

جاءت نتيجة مباراة الزمالك اليوم في نهائي كأس مصر(3-0)، وبدأت احتفالات جماهير القلعة البيضاء بالتتويج بالكأس والحصول على البطولة رقم 27 في تاريخهم على مواقع التواصل الاجتماع بعبارات الفرح لأداء اللاعبين، والفوز الحاسم على فريق بيراميدز.

أهداف الزمالك اليوم

– يوسف أوباما في الدقيقة 52

– أشرف بنشرقي في الدقيقة 63

– أشرف بنشرقي في الدقيقة 83