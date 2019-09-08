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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
توج نادي الزمالك بطلًا لمسابقة كأس مصر بعدما تفوق على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة، مساء اليوم الأحد، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب برج العرب بالأسكندرية.
وقبل دقائق قليلة من نهاية المباراة وتأكد انتصار الزمالك، قام محمود عبد الرازق "شيكابالا" بمساندة زميله المصاب، محمود عبد الرحيم "جنش" في الملعب.
شيكابالا تم استبداله في الدقائق الأخيرة، ليتوجه إلى مقاعد البدلاء ويقوم بإرتداء قميص يحمل الرقم "16" الذي يرتديه جنش لمساندة اللاعب بعد إصابته.
كما حرص شيكابالا على مواساة نبيل عماد "دونجا" لاعب بيراميدز الذي دخل في نوبة بكاء بعد انتهاء المباراة، حيث توجه قائد الزمالك إليه قبل استلام الميداليات الذهبية وكأس مصر.
وقام لاعبو الزمالك بعمل ممر شرفي للاعبي بيراميدز لتحيتهم أثناء صعودهم للمنصة لاستلام الميداليات الفضية التي تخص صاحب المركز الثاني في البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مواساة وبكاء وممر شرفي في ليلة تتويج الزمالك بالكأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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