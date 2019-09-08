ممر شرفي من لاعبي الزمالك لفريق بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365: نظم لاعبو نادي الزمالك ممر شرفي خاص للاعبي بيراميدز عقب الفوز بكأس مصر للمرة الثانية على التوالي. وفاز الفريق الابيض على بيراميدز بثلاثية نظيفة في النهائي الذي أقيم اليوم ليتوج بلقب كأس مصر للمرة السابعة والعشرين في تاريخه. وحرص لاعبو الزمالك على عمل ممر شرفي للاعبي بيراميدز قبل تسليمهم لميداليات المركز الثاني.

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