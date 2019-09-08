محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365: حرص محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، على دعم محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأبيض عقب التتويج بكأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة. و ارتدى شيكابالاالقميص الخاص بجنش واحتفل به رفقة جماهير الزمالك على أرضية ملعب برج العرب. وحرصت الجماهير الحاضرة في برج العرب على توجيه التحية لشيكابالا و جنش فور انتهاء اللقاء

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كانت هذه تفاصيل خبر لفتة رائعة من شيكابالا في نهائي كأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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