الزمالك يقسو على بيراميدز بثلاثية.. ويحقق كأس مصر للعام الثاني على التوالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حصد الزمالك لقب كأس مصر، عقب الفوز على نظيره بيراميدز بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في لقاء احتضنه ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وسجل أهداف الزمالك كل من يوسف أوباما في الدقيقة 52، قبل أن يضيف ـشر بن شرقي الهدف الثاني في الدقيقة 63.

واختتم أهداف الزمالك اللاعب أشرف بن شرقي في الدقيقة 83، ليفوز الفريق الأبيض بلقب كأس مصر للعام الثاني على التوالي.

ودخل الزمالك بتشكيل مكون من " محمد عواد، محمد عبد الشافي، محمود علاء، محمد عبد الغني، حمدي النقاز، طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي، محمود شيكابالا، مصطفى محمد".

وعلى الحانب الأخر يدخل فريق بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من ": أحمد الشناوي- علي جبر- أحمد أيمن منصور- رجب بكار- محمد حمدي- نبيل عماد دونجا- إبراهيم حسن- عبد الله السعيد- إسلام عيسى- إيريك تراوري- جون أنتوي.

ملخص المباراة

في الدقيقة 7 حصل محمود علاء لاعب الزمالك على بطاقة صفراء، بعد تدخل قوي ضد إبراهيم حسن، لينفذ عبد الله السعيد الكرة ليفشل انتوي في ترجمتها لهدف مبكر.

وأهدر فرجاني ساسي فرصة محققة للزمالك في الدقيقة 12، بعد عرضية من شيكابالا تعامل معها الحارس أحمد الشناوي بشكل خاطيء كاد يكلف مرماه هدف، لتسقط الكرة أمام ساسي الذي سدد الكرة أعلى العارضة.

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وقاد محمود عبد الرازق شيكابالا هجمة خطيرة في الدقيقة 19 بعد تسلمه الكرة من وسط الملعب ليراوغ عدد من اللاعبين ويسدد الكرة التي خرجت بعيدا عن المرمى.

وحصل محمد عبد الغني، مدافع الزمالك على البطاقة الصفراء في الدقيقة 28 بعد تدخل قوي ضد اسلام عيسى لاعب وسط بيراميدز.

في الدقيقة 31 حرم أحمد الشناوي، حارس بيراميدز، فريق الزمالك من التقدم، بعد عرضية حولها فرجاني ساسي برأسه لكن الشناوي كان لها بالمرصاد وابعدها عن مرماه.

وحاول إبراهيم حسن، لاعب بيراميدز فك شفرة دفاع الزمالك باستخدام سلاح التصويب عن بعد، ليرسل كرة صاروخية لكن الحارس محمد عواد تصدى لها ببراعة.

الفرصة الأولى في الشوط الثاني كانت للزمالك، بعد تصويبة صاروخية من شيكابالا لكن الحارس أحمد الشناوي تصدى لها ببراعة لتخرج لركلة ركنية.

وفي الدقيقة 52 ترجم يوسف أوباما سيطرة الزمالك لهدف أول، بعد عرضية سحرية من شيكابالا حولها أوباما لهدف في شباك الحارس أحمد الشناوي.

واجرى المدرب ميتشو أول تبديل لفريق الزمالك في الدقيقة 61 باخراج محمود عبد الرازق شيكابالا ودخول محمد أوناجم بدلا منه.

وضاعف اللاعب المغربي أشرف بن شرقي النتيجة لفريقه الزمالك مع حلول الدقيقة 63، بعد عرضية رائعة من حمدي النقاز حولها اللاعب بن شرقي برأسه في الشباك.

وسجل بن شرقي الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 83، بعد هجمة منظمة من الجانب الأيسر.