الإسماعيلي يستعد للأهلي الليبي بتدريبات كرة طائرة بالقدم

خاض لاعبي الفريق الاول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى تدريبات خططية خلال مران اليوم الأحد ، ضمن البرنامج التحضيرى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى باستاد الإسماعيلية لحساب جولة الذهاب بدور الــ32من البطولة العربية والمقرر لها يوم 13

سبتمبر الجاري.

اشتمل المران على مجموعة من التدريبات الخططية أبرزها التسليم والتسلم وتنفيذ الهجوم الخاطف باقل عدد من اللاعبين.

كما تطرق المران لتدريبات على كيفية استخلاص الكرة بدون ارتكاب

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أى أخطاء.

وعلى هامش المران .. ادى محمد مجدى ومحمود دونجا تدريبات تأهيلية فى ظل معاناتهما من الاصابة.

كما خاض لاعبو الفريق تدريبات كرة طائرة لكن بالقدم من احل رفع المعدلات المهارية للاعبين.

واختتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين والتى تم ايقافها عدة مرات من أجل اصلاح أخطاء اللاعبين.