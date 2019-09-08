خاض لاعبي الفريق الاول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى تدريبات خططية خلال مران اليوم الأحد ، ضمن البرنامج التحضيرى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى باستاد الإسماعيلية لحساب جولة الذهاب بدور الــ32من البطولة العربية والمقرر لها يوم 13سبتمبر الجاري.
اشتمل المران على مجموعة من التدريبات الخططية أبرزها التسليم والتسلم وتنفيذ الهجوم الخاطف باقل عدد من اللاعبين.
كما تطرق المران لتدريبات على كيفية استخلاص الكرة بدون ارتكاب
وعلى هامش المران .. ادى محمد مجدى ومحمود دونجا تدريبات تأهيلية فى ظل معاناتهما من الاصابة.
كما خاض لاعبو الفريق تدريبات كرة طائرة لكن بالقدم من احل رفع المعدلات المهارية للاعبين.
واختتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين والتى تم ايقافها عدة مرات من أجل اصلاح أخطاء اللاعبين.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يستعد للأهلي الليبي بتدريبات كرة طائرة بالقدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.