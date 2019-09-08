محمد النني يهنئ شيكابالا ونادي الزمالك عقب التتويج بكأس مصر

هنأ محمد النني لاعب منتخب مصر والمحترف ضمن صفوف فريق بشكتاش التركي محمود شيكابالا ونادي الزمالك عقب التتويج بكأس مصر. مصر. قال محمد النني عبر حسابه الرسمي علي توتير لمحمود شيكابلا لاعب الزمالك " مبرووووووووك ياحبيبي ومبروووووك لنادي الزمالك". مبرووووووووك ياحبيبي ومبروووووك لنادي الزمالك". وتوج نادي الزمالك بطل لكاس مصر عقب تغلبه علي نظيره بيراميدز بثلاثة اهداف دون رد ليحقق اللقب للمره السابعه والعشرون في تاريخه.

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