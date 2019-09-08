صورة..شيكابالا يؤازر جنش عقب التتويج بكأس مصر

حرص محمود عبد الرازق "شيكابالا" على ارتداء قميص زميله المصاب، محمود عبد المنعم "جنش" ، الذي أصيب بقطع في وتر أكيليس وسيغيب على أثرها لمدة 9 شهور، من أجل موازرته

عقب الفوز بكأس مصر، على حساب بيراميدز، حيث فاز الأبيض بثلاثية دون رد.

وأنهمر شيكابالا في البكاء شيكابالا ينهمر في البكاء اثناء احتفاله بالتتويج

بالكأس.

ونجح فريق الزمالك في الحفاظ على لقب كأس مصر مؤكدا جدارته بالبطولة بعد إكتساحه لبيراميدز نهائي الكأس بستاد برج العرب .

جاءت الثلاثية في الشوط الثاني سجلها يوسف اوباما والمغربي اشرف بن شرقي "هدفين متتاليين" في الدقائق 52 و63 و83.