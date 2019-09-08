حرصت جماهير نادي الزمالك المتواجدة في مدرجات ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب على توجيه تحية خاصة للصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول. وهتفت الجماهير عقب انتهاء مواجهة بيراميدز والفوز ببطولة كأس مصر " وان تو ميتشو، ثانك يو". للصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول. وهتفت الجماهير عقب انتهاء مواجهة بيراميدز والفوز ببطولة كأس مصر " وان تو ميتشو، ثانك يو". يذكر ان الزمالك توج بكأس مصر عقب تغلبه على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جماهير الزمالك تحيي ميتشو عقب التتويج بكأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.