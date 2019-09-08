الزمالك يعيد مدرسة الفن والهندسة ويتلاعب بـ"بيراميدز" بثلاثية ويحتفظ بكأس مصر

نجح فريق الزمالك في الحفاظ على لقب كأس مصر مؤكدا جدارته بالبطولة بعد إكتساحه لبيراميدز بثلاثية نظيفة في نهائي الكأس بستاد برج العرب .

جاءت الثلاثية في الشوط الثاني سجلها يوسف اوباما والمغربي اشرف بن شرقي "هدفين متتاليين" في الدقائق 52 و63 و83.

لعب الزمالك منذ البداية من اجل الفوز حيث تلاعب بالمنافس ،وتسابق لاعبوه في اهدار الفرص السهلة خلال الشوط الأول لأشرف بن شرقي وشيكابالا وفرجاني ساسي ومصطفى محمد وتألق احمد الشناوي حارس بيراميدز، كما تصدى محمد عواد ومن امامه قلبي الدفاع في المحاولات البيراميدزية.

الشوط الاول

بدأ الزمالك اللقاء مهاجما بحثا عن فوز مبكر ونجح في محاصرة المنافس في وسط ملعبه واكتفى بيراميدز بالاعتماد على المرتدات.

يبادر بن شرقي بهجمة عنترية يمينا ويلعب عرصية رائعة يخرج من المرمى في التوقيت المناسب احمد الشناوي وينقذ مرماه.

يرفض فرجاني ساسي هدية شيكابالا ويطيح بالكرة في حلق المرمى بغرابة شديدة.

كاد شيكابالا يسجل هدفا عالميا مارادونيا من خلال مراوغة من نصف الملعب ويتخطى كل من يقابله من دفاعات بيراميدز ويسدد من داخل المنطقة من زاوية صعبة بجوار القائم مباشرة.

بعدها يهدر مصطفى محمد ويسدد ويمسك احمد الشناوي واعتمد بيراميدز على خطورة وسرعة عبد الله السعيد وجون انطوي وتكسرت بفضل المتالق محمد عبد الغني ومعه محمود علاء رغم حصول كل منهما على انذار مبكر

يتألق احمد الشناوي ويبعد برد فعل مميز رأسية فرجاني ساسي ويرد ابراهيم حسن ويسدد بيسراه من خارج منطقة الجزاء ويمسك بثبات الحارس محمد عواد

الشوط الثاني

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ينشط بيراميدز مع بداية الشوط الثاني ويضغط مستغلا بعض المساحات الخالية خلف

دفاعات الابيض عن طريق اريك تراوري وجون انطوي وعبد الله السعيد

يتحرك شيكابالا ويشكل بإنطلاقاته خطورة على دفاعات بيراميدز ويسدد وينقذ شيكابالا.



هدف للأبيض

في الدقيقة 52 ينطلق شيكابالا بعد استلام جيد خلف الدفاع البيراميدزي ويدخل المنطقة ويلعب بالمقاس هدية ليوسف اوباما لم يجد صعوبة في ايداعها المرمى شبه الخالي مسجلا هدف التقدم.

يحاول عبد الله السعيد بتحركاته ويحصل على ضربة حرة من خارج المنطقة يتصدى لها ويطيح بالكرة فوق العارضة.

يخرج شيكابالا ويلعب بدلا منه محمد اوناجم ومن اول لمسة يسهم اوناجم في هدف ثاني للابيض

هدف للأبيض

في اتلدقيقة 63 ومن كرة رائعة بعد جمل من اوناجم لحمدى النقاز يلعب على رأس اشرف بن شرقي برأسه داخل المرمى مسجلا هدف ثاني للأبيض

يخرج يوسف اوباما ويلعب مكانه امام امام عاشور ويتنفح الخطوط الخلفية في دفاعات بيراميدز

هدف ثالث

في الدقيقة 83 ومن هجمة سريعة يتقدم بعد استلام جيد اوناجم ويقترب من خط التماس ويلعب عرضية يقابلا اشرف بن شرقي ويضع على يسار احمد الشناوى مسجلا الهدف الثالث والاطمئنان بإحتضان الكأس.