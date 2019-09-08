ميودراج يسيتش يجتمع بلاعبي الإسماعيلي

اجتمع الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج يسيتشظ محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم.
ويستضيف الدراويش منافسه أهلى بنى غازى الليبى الجمعة القادم باستاد الإسماعيلية ، ضمن منافسات جولة الذهاب
وحرص المدرب الصربى على تحفيز اللاعبين وحثهم على حصد بطاقة العبور للدور المقبل من خلال تحقيق انتصار كبير فى بداية الموسم يسهم بعودة الثقة للاعبين.
كما قام “يسيتش” بمطالبة اللاعبين بالتحرر من أى ضغوط واللعب باريحية كبيرة مع استغلال الحضور الجماهيرى للحصول على الدفعة المعنوية القوية.
وشدد مدرب الدراويش الجديد على ضرورة عدم الاستهانة بالخصم ومنحه الاحترام سعيا لحصد نتيجة إيجابية والابتعاد تماما عن أى مفاجأت.
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