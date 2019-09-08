السعودية تصل الي البحرين ومؤتمر صحفي لهيرفي رينار غدا

افتتح المنتخب السعودي تدريباته اليوم الاحد في العاصمة البحرينية المنامة، استعداد للقاء اليمن ضمن تصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023 بملعب البحرينالوطني.
ووصل بعثة منتخب السعودي الي البحرين اليوم حيث استقبلها ممثلو الاتحاد البحريني لكرة القدم.
أجرى لاعبو الأخضر مراناً مسائياًبملعب مدينة الشيخ خليفة الرياضية تحت إشراف المدرب هيرفي رينار.
ومن المقرار ان يعقد المدرب الفرنسي موتمر صحفياً في السادسة والنصف من مساء الاثنين بقاعة المؤتمرات باستاد البحرين الوطني للحديث عن لقاء اليمن.
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