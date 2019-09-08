الاتفاق والفتح يتعادلان ودياً استعداداً لاستئناف مباريات الدوري السعودي

حسم التعادل الايجابي مواجهة الاتفاق والفتح السعودي بهدفين لكل منهما في المباراة الودية التي جمعت الفريقين علي ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق. بنادي الاتفاق. سجل للفتح منذ النخلي ومحمد مجرشي في الدقيقتين 43 و58، بينما أحرز هدفي الاتفاق فيليب كيش وهزاع الهزاع في الدقيقتين 47 و94. هدفي الاتفاق فيليب كيش وهزاع الهزاع في الدقيقتين 47 و94. ويمتلك الاتفاق 3 نقاط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما لم يحصد الفتح أي نقطة.

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