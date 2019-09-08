بن شرقي يزيد جراح بيراميدز ويسجل هدف الزمالك الثالث

تقدم الزمالك على نظيره بيراميدز بهدف الثالث دون رد، في المباراة التي تجمعهما على ملعبالجيش بمدينة برج العرب، في نهائي بطولة كأس مصر.
سجل أشرف بنشرقي هدف الزمالك الثالث في الدقيقة 83، بعد تمريرة عرضية جانبية من محمد أوناجم لمواطنه بنشرقي الذي يوضعها بسهولة داخل الشباك.
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