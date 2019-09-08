اصابة ايمرسون مع المنتخب الايطالي

تعرض ايمرسون ظهير ايسر نادي تشلسي ومنتخب إيطاليا للإصابه خلال لقاء منتخب ايطاليا امام نظيره فنلندا ضمن تصفيات أمم أوروبا، يورو 2020. غادر ايمرسون، اللقاء عقب انطلاق اللقاء ب7 دقائق ولم يستطع استكمال المباراة ليتم تبديله. ولم يستطع استكمال المباراة ليتم تبديله. ومن المقرر أن يخضع اللاعب ذو الأصول البرازيلية لفحوصات طبية لتحديد مدى إصابته وفترة غيابه Advertisements عن الملاعب. عن الملاعب. ويعيد ايمرسون من العناصر الاساسية في تشكيلة البلوز منذ قدوم المدرب الانجليزي فرانك لامبارد الذي يفضل الاعتماد عليه علي حساب الاعب الاسباني ماركوس ألونسو. والجدير بالذكر ان ايمرسون انضم الي صفوف تشلسي قادما من روما في صيف 2018.

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