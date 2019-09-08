لاعب مصري رفض الصفاقسي التونسي

تعمد المهاجم الدولي المصري السابق “باسم مرسي” تعطيل انتقاله إلى أحد عمالقة الدوري التونسي للمحترفين، الصفاقسي الرياضي، خلال سوق الانتقالات الصيفي، مفضلاً البقاء في نادي الإنتاج الحربي الذي إلتحق به بعدما فسخ عقده بالتراضي مع نادي الزمالك.

وبحث نادي الصفاقسي عن مهاجم جديد لدعم الخط الأمامي تمهيدًا لبيع المهاجم التونسي الشاب “فراس شواط” إلى أحد أندية الدوري السعودي.

لكن محاولات الصفاقسي بقيادة مدربه الجديد “نيبوشا” – مدرب الزمالك الأسبق- لم يُكتب لها النجاح، حيث رفض باسم مرسي الانتقال للفريق، قبل أن تنهار صفقة استعارة الصفاقسي لمهاجم الأهلي “عمرو جمال” لعدم انهاءه الخدمة العسكرية في مصر رغم تجاوزه الـ 28 عامًا.

وفَضل باسم مرسي التوقيع على عقد مدته عامين مع نادي الإنتاج الحربي، في صفقة انتقال حر، بعدما رفض مجلس إدارة الزمالك عدم قيد اسمه في قائمة الموسم الجديد.

واشترط الزمالك عدم مشاركة باسم مرسي في مواجهاته بالإنتاج الحربي خلال مباريات الموسم الكروي الجديد 2020/2019، إلا أن مسؤولي الإنتاج الحربي رفضوا وتمسكوا بمشاركة اللاعب في كل المباريات.