ريال مدريد يتلقى ضربة جديدة من يوم الفيفا

تلقى ريال مدريد ضربة جديدة من يوم الفيفا بإصابة المهاجم الدولي الصربي “لوكا يوفيتش” خلال مشاركته في مباراة البرتغال بالجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2020 يوم أمس السبت.

وجاءت مشاركة يوفيتش في الدقيقة 87 مباراة التي أقيمت على ملعب ميتيتش بالعاصمة بلجراد، بعد نزوله بدلاً من اللاعب ميليفوجيفيتش، لكن ما هي سوى دقائق وتعرض لضربة ستبعده بشكل مؤكد عن مباراة صربيا أمام لوكسمبورجو بالجولة السادسة من تصفيات يورو 2020.

وقال الموقع الرسمي للاتحاد الصربي لكرة القدم “يوفيتش شعر ببعض الإزعاج بعد انتهاء مباراة البرتغالي ولن يكون متاحًا لمباراة لوكسمبورجو يوم الثلاثاء المقبل، كإجراء إحترازي لأن الإصابة خفيفة”.

وسبق للاعب المنضم لريال مدريد هذا الصيف من إنتراخت فرانكفورت بمبلغ 60 مليون يورو، التعرض لإصابة قبل بداية الموسم الجديد، يوم 27 يوليو الماضي، أثناء مشاركته مع ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في مباراة ودية، خسرها النادي الملكي بنتيجة 3/7، وهو ما أدى إلى غيابه عن مباريات كأس أودي الودية في ألمانيا ثم استبعاده عن المباراة الافتتاحية للريال في الليجا.

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وخضع يوفيتش لتجربة جديدة من قبل زين الدين زيدان، حين شارك أمام فياريال الأسبوع الماضي في مركز المهاجم الثاني.

وساهم يوفيتش في صناعة هدف التعادل للريال في نهاية الشوط الأول من تلك المباراة بلمسة فنية مميزة على حدود المنطقة.

ويستضيف ريال مدريد فريق ليفانتي في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني يوم 14 سبتمبر الجاري على ملعب سانتياجو برنابيو.

وسيحل الفريق الملكي ضيفًا على باريس سان جيرمان بعدها بأربعة أيام في افتتاح مجموعات دوري أبطال أوروبا.