رياضة | بقيادة شيكابالا.. الزمالك يُنهي عقدة بيراميدز المتلازمة بالتتويج بكأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بقيادة شيكابالا.. الزمالك يُنهي عقدة بيراميدز المتلازمة بالتتويج بكأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع نادى الزمالك فى فك عقدة نادى بيراميدز بعد الفوز عليه فى نهائي كأس مصر لموسم 2018_2019 بثلاثية دون رد فى اللقاء الذى أقيم على ملعب برج العرب بالأسكندرية والتتويج ببطولة كأس مصر للمرة الـ27 فى تاريخ الفريق والثانية على التوالى.

وفك نادى الزمالك عقدة نادى بيراميدز الذى منذ تغيير مسماه لم يستطيع الأبيض الفوز عليه خلال بطولة الدورى الماضية بعد التعادل معه فى لقاء الذهاب بثلاث أهداف لمثلهما وفى لقاء الإياب خسر الزمالك بهدف دون رد سجله المدافع على جبر من ضربة ركنية.

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وأحرز أهداف الزمالك فى المباراة النهائية كل من يوسف أوباما والمغربيين أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم والذى تعاقد معهم الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية وشهد اللقاء تألق قائد الفريق محمود عبدالرازق شيكابالا والذى صنع الهدف الأول وأيضاً طارق حامذ لاعب وسط الأبيض.

وكان طريق الفريقين صعب للوصول للمباراة النهائية فتأهل الزمالك بعدما أقصي فريق الاتحاد السكندرى بهدف أحرزه مصطفي محمد فى الوقت الإضافي بينما نادى بيراميدز تأهل بعد الفوز على بتروجت بهدفين سجلهم إيريك تراورى وإبراهيم حسن وكان الزمالك قد أطاح بمصر المقاصة فى دور ال 8 بينما بيراميدز قد إطاح بحرس الحدود بينما بيراميدز فى دور الـ 16 من بطولة كأس مصر كان فاز على النادى الأهلى بهدف دون رد.

ومن ناحيه أخرى تستمر عقدة الفوز على بيراميدز تطارد النادى الأهلى المنافس التقليدى للزمالك الذى لم يستطيع الفوز عليه طوال الثلاث مباريات التى جمعت الغريقين ببطولتى الدورى والكأس ففى بطولة الدورى فاز بيراميدز ذهاباً بهدفين لهدف وفى الإياب فاز أيضاً بيراميدز بهدف للبرازيلي كينو وتقابل الفريقين فى بطولة كأس مصر فى إطار دور ال 16 وفاز بيراميدز بهدف دون رد لتستمر عقدة عدم الفوز عند النادى الأهلى.