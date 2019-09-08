رياضة | بعد تتويجه بكأس مصر.. بطولات وإنجازات الأباتشي "شيكابالا" مع الزمالك ومنتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تتويجه بكأس مصر.. بطولات وإنجازات الأباتشي "شيكابالا" مع الزمالك ومنتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أضاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك بطولة جديدة في مشواره الكروي، وذلك بعد تتويجه مع الفارس الأبيض، بكأس مصر عقب الفوز على فريق بيراميدز بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على استاد "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن المباراة النهائية للبطولة المحلية.

وكانت إدارة الزمالك اتخذت قرارًا بإعادة "شيكابالا" لصفوف الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد تجربة احترافية في الدوري اليوناني لم تكلل بالنجاح، ويقدم "شيكا" عروضًا قوية رفقة الفارس الأبيض منذ عودته للفريق هذا الصيف، ونجح في صناعة الهدف الأول لفريقه أمام بيراميدز في مباراة اليوم والذي سجله يوسف أوباما، ليساعد فريقه للتتويج بكأس مصر للمرة السابعة والعشرين في تاريخه.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير جميع بطولات محمود شيكابالا مع الزمالك ومنتخب مصر:-

- الزمالك:

لعب "شيكابالا" 261 مباراة رفقة الزمالك في مختلف البطولات سجل 56 هدفًا، بواقع 40 في الدوري الممتاز، 7 في كأس مصر، 8 في البطولات الإفريقية، وهدف في البطولات العربية.

حقق محمود عبد الرازق شيكابالا بـ 10 بطولات مع فريق الزمالك آخرها اليوم بتتويجه بكأس مصر على حساب فريق بيراميدز بعد الفوز عليه بثلاثية نظيفة.

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وتوج "شيكا" مع الزمالك قبل كأس بلقب الدوري المصري مرتين موسمي 2002 / 2003، 2003 / 2004، بينما فاز بكأس مصر 4 مرات مواسم 2007 / 2008، 2012 / 2013، 2015 / 2016، 2018 / 2019، بينما حقق لقب السوبر المصري موسم 2015 / 2016.

وحصد محمود شيكابالا لقب بطولة السوبر الإفريقي مع الزمالك موسم 2002 / 2003، ولقب بطولة دوري أبطال العرب عام 2003، والسوبر المصري السعودي في نفس العام.

- منتخب مصر:

حقق محمود عبد الرازق شيكابالا بطولتين مع منتخب مصر الأول، حيث توج بكأس أمم إفريقيا مع الفارس الأبيض عام 2010، بينما حصل على لقب بطولة كأس العالم العسكرية مع المنتخب العسكري عام 2007.

- ألقاب فردية:

محمود عبد الرازق شيكابالا حصد لقب هداف الدوري المصري الممتاز مع الزمالك موسم 2010 / 2011، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في مصر في نفس الموسم، بعد أدائه المميز رفقة الفريق الأبيض.