رياضة | نشرة أخبار الهلال اليوم الأحد: تحرك جديد من "جارييل" ضد الهلال.. وحقيقة الـ170 مليون المفقوده من خزينة الزعيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة أخبار الهلال اليوم الأحد: تحرك جديد من "جارييل" ضد الهلال.. وحقيقة الـ170 مليون المفقوده من خزينة الزعيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الهلال، اليوم الموافق الأحد 8 سبتمبر 2019 العديد من الأحداث المثيرة الخاصة بفريق الكرة أبرزها؛ تحرك جديد من "جارييل" ضد الهلال، وحقيقة الـ170 مليون المفقوده من خزينة الزعيم.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أهم أخبار الهلال اليوم الأحد الموافق 8 - 9 - 2019:-

-تحرك جديد من "جابرييل" ضد الهلال

كشفت تقارير صحفية، أن البرازيلي جابرييل فرانكو لاعب نادي كورينثيانز البرازيلي قرر تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لتراجع أزرق العاصمة عن إتمام التعاقد مع اللاعب.

وتمتلك إدارة النادي البرازيلي عقد مبدئي موقع من رئيس الهلال؛ يفيد بدفع مقدم تعاقد للاعب يبلغ نحو 100 ألف يورو، قبل أن يتراجع الزعيم عن توقيع العقد.

ويطالب نادي كورنثيانز البرازيلي إدارة نادي الهلال بدفع قيمة التعاقد كاملة، حيث تصل المبالغ لنحو 13 مليون يورو، بحسب ما ذكر وكيل اللاعب.

كما عزم اللاعب البرازيلي تقديم شكوى ضد الهلال لتعويضه ماديًا عن سفره من البرازيل إلى مدينة دبي الإماراتية تمهيدًا للانضمام إلى صفوف الهلال.

وأكد وكيل أعمال اللاعب البرازيلي جابرييل فرانكو، لاعب نادي كورينثيانز البرازيلي، على ضعف موقف الهلال القانوني تجاه موكله.

وقال وكيل فرانكو: "الاتفاقية بين اللاعب والهلال ملزمة وموقعة بين الطرفين وبنودها تثبت ذلك.. وفيها كل التفاصيل المالية، اللاعب وصل إلى دبي على أن يسافر إلى الرياض.. ولكن تفاجأ بتراجع الهلال عن الصفقة عبر اتصال هاتفي من ممثل الهلال".

وأوضح: "طلبنا التحدث مع إدارة نادي الهلال، ولكن لم يجيبوا على ذلك.. وسنتقدم بشكوى رسمية لحفظ حق اللاعب".

وعلى الجانب الأخر يجهز نادي الهلال جميع أسلحته للترافع في قضية الشكوى التي قدمتها إدارة نادي كورينثيانز البرازيلي، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ويأتي على رأس تلك الأسلحة ملفا قانونيا كاملا يدين النادي البرازيلي.

وكان الإعلامي الرياضي محمد الدويش قد تحدث عن الأزمة التي لحقت بالهلال مؤخرا؛ عقب تقديم إدارة نادي كورينثيانز البرازيلي شكوى، إلى الاتحاد الدولي لكرة "فيفا"، في قضية اللاعب البرازيلي جابرييل.

وقال الدويش عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لن يفيد الهلال كل ما قيل وسيقال خارج قاعة المحكمة، نحن أمام قضية فسخ عقد وعليه أنْ يُثبت مشروعيته كي لا يُحكم للاعب غابريال فرانكو بالتعويض".

وأوضح : "أن الإخلال بالعقد من اللاعب فسيكون التعويض من حق الهلال إنْ لم يُثبت اللاعب سببًا مشروعًا لتصرفه!".

وكانت إدارة الهلال قد قدمت عقب عدم اتمام الصفقة اعتذارا للاعب مع شيك بمبلغ 100 ألف دولار بعد ضم لاعب فلامنجو جوستافو كويلار.

وكان المستشار القانوني فهد بارباع قد تحدث عن موقف الهلال القانوني في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الدوري مع وليد" قائلا: "قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، ينص على ضرورة حصول أي نادي يريد التعاقد مع لاعب، على موافقة فريقه الأصلي، في نص خطابي، ومن ثم الحصول على موافقة اللاعب نفسه".

وأوضح: "في قضية الهلال وجابرييل، إن مسئولي الهلال، حصلوا بالفعل على موافقة كورينثيانز، لبيع اللاعب، في الميركاتو الصيفي".

وتابع المستشار القانوني: "ولكن يبدو أن اللاعب، وصل إلى دبي لتوقيع العقود مع الهلال، دون أن يوقع على موافقته على الصفقة في نص خطابي أثناء المفاوضات، وهنا يكون من حق الزعيم التراجع".

واختتم بارباع حديثه قائلا: "الأزمة الوحيدة التي قد تواجه الزعيم، هو أنه أرسل تذاكر سفر اللاعب من البرازيل إلى دبي، لتوقيع العقود، لافتًا إلى أن "فيفا"، قد يعتبر هذا الأمر دليل إدانة على الهلال".

-خطوة تفصل "كويلار" عن المشاركة في مواجهة الفيحاء

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تنتظر إدارة نادي ‎الهلال الحصول على البطاقة الدولية للمحترف الكولومبي جوستافو كويلار، ليستطيع المشاركة مع الفريق في أولى مبارياته أمام الفيحاء، المقرر إقامتها، السبت المقبل.

وكانت إدارة نادي الهلال قد أرسلت، أمس، إلى نادي فلامنجو البرازيلي، قيمة الدفعة الأولى من صفقة بيع كويلار إلى الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وينتظر أن يتم إرسال البطاقة خلال الـ48 ساعة المقبلة من النادي البرازيلي.

وحصل النادي البرازيلي على مبلغ الدفعة الأولى من صفقة بيع كويلار إلى الهلال، بقيمة 5 ملايين يورو، وسترسل باقي قيمة شراء اللاعب والذي تبلغ 2.5 مليون يورو، في 2020.

وكان نادي الهلال قد ضم كويلار مقابل؛ 7.5 ملايين يورو، تشمل قيمة شراء عقده بالإضافة إلى حصة ديبورتيفو كالي الكولومبي ناديه الأصلي، حيث يحصل نادي فلامنجو على نسبة 80% من قيمة الصفقة، بينما تذهب النسبة الباقية إلى النادي الكولومبي.

كما سيحصل اللاعب على 4 ملايين يورو من نادى الهلال، تشمل الراتب، ومقدم العقد الذي يمتد أربعة مواسم.

-حقيقة الـ170 مليون ريال المفقود من خزينة الزعيم

كشف رئيس نادي الهلال السعودي السابق سامي الجابر، حقيقة مبلغ الـ170 مليون المفقود من خزينة الزعيم، والتي أثير الجدل حولها مؤخرا.

أثار عبدالله بن زنان، المتحدث الرسمي باسم نادي النصر سابقا الجدل عقب تصريحاته بأن هناك مبلغ 170 مليون ريال، مفقود من خزينة الزعيم.

وكان بن زنان قد ذكر أن الـ170 مليونًا المفقودة من خزينة الهلال، تأتي بخلاف مبلغ الـ133 مليون ريال، الذي دفعهتها إدارة نادي الهلال، للحصول على الرخصة الآسيوية، في الموسم الماضي.

وأوضح رئيس نادي الهلال السعودي السابق سامي الجابر، أن مبلغ الـ170 مليون، لم يكن مدقق من قبل شركات التدقيق التي تعاقد معها النادي قبل رفعها إلى الهيئة، مؤكدا أن الوسط الرياضي لم يعرف ما تم بعد ذلك، حيث تم تدقيقها ورفعها بشكل كامل إلى الهيئة التي أغلقت الموضوع في حينه.

-عطيف يقترب من المشاركة في مواجهة الهلال والاتحاد

أشارت تقارير صحفية إلى إقتراب عودة الدولي عبد الله عطيف، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق نهاية الأسبوع الجاري.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن عطيف في طريقه إلى التعافي من إصابته بتمدد رباط الركبة الجانبي، التي يعاني منها، ما أعطى الجهاز الطبي مؤشرًا حول إمكانية انضمامه إلى التدريبات الجماعية لتجهيزه للعودة إلى المشاركة مع بقية زملائه في الفريق.

وسيجري عطيف اختبارات لياقية؛ حيث ينتظر أن يشارك في مواجهة الاتحاد، والمقرر اقامتها الثلاثاء 17 من شهر سبتمبر الجاري، في إياب دور الثمانية من دوري أبطال آسيا.

-بشرى سارة لجماهير الزعيم.. نجم الهلال يعلن تعافيه من الإصابة

أعلن هتان باهبري؛ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تعافيه من الإصابة؛ التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب السعودي أمام مالي، والتي انتهت بتعادل الفريقين، بهدف لمثله ، في مباراة ودية،

وأكد اللاعب على جاهزيته للمشاركة مع الأخضر في مواجهة اليمن، يوم 10 سبتمبر، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022، وكأس آسيا 2023.

وكانت الفحوصات الطبية قد كشفت تعرض لاعب هتان باهبري، لإصابة بكدمة قوية في إصبع القدم اليمنى، خلال مواجهة الأخضر مع مالي.

وقال باهبري، خلال فيديو لصحيفة "الرياضية" السعودية: "الحمد لله، إصابتي جيدة، واليوم سأشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، وجاهز للقاء اليمن".

ووصلت بعثة الأخضر وصلت اليوم الأحد، إلى العاصمة البحرينية "المنامة"، استعدادًا لملاقاة اليمن بعد غدٍ الثلاثاء، في الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.