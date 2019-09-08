رياضة | عاد ليصنع التاريخ.. شيكابالا يتوهج ويقود الزمالك لحصد لقب كأس مصر للمرة 27 في تاريخه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاد ليصنع التاريخ.. شيكابالا يتوهج ويقود الزمالك لحصد لقب كأس مصر للمرة 27 في تاريخه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم محمود عبدالرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك مباراة كبيرة فى نهائي كأس مصر لموسم 2018-2019 ليقود فريقه للتتويج بالبطولة رقم 27 فى تاريخه على حساب نادي بيراميدز بعد الفوز بثلاثية دون رد فى اللقاء الذى أقيم على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

شيكابالا يتوهج ويقود الزمالك لحصد لقب كأس مصر للمرة 27 في تاريخه

وعاد شيكابالا للأبيض خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية بعد فترة قضاها فى الدورى اليونانى لكنه لم يستمر ليعود لقيادة الزمالك فى بطولة كأس مصر.

وصنع شيكابالا الهدف الأول للأبيض فى بداية الشوط الثانى والذى سجله يوسف أوباما بعد عرضية رائعة من الجانب الأيمن وغادر شيكابالا الملعب فى الدقيقة 61 ليلعب بدلاً منه النجم المغربي محمد أوناجم.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" بطولات كأس مصر الذى توج بها شيكابالا مع الأبيض.

توج شيكابالا بأربع بطولات لكأس مصر فى مسيرته مع الزمالك والتى بدأت منذ عام 2003 وكان الفوز الأول له عام 2008 عندما فاز الزمالك على نادى إنبي فى المباراة النهائية.

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وفاز باللقب الثانى له مع الزمالك عام 2013 عندما توج الأبيض على حساب وادى دجلة على ملعب الجونة تحت قيادة المدير الفنى حلمى طولان والفوز بثلاثية دون رد سجل شيكابالا وقتها الهدف الأول.

شيكابالا راسم البسمة على وجوه جمهور الزمالك

بينما البطولة الثالثة له كانت عام 2016 عندما فاز الزمالك على الأهلى بثلاثية مقابل هدف صنع شيكابالا وقتها هدف وتسبب فى ركلة جزاء سجلهما باسم مرسي ويعد فوز الزمالك اليوم على بيراميدز هو الفوز الرابع لشيكابالا ببطولة كأس مصر.

وخسر شيكابالا لقب بطولة كأس مصر فى المباراة النهائية من قبل مرتين الأولى عام 2007 عندما خسر الزمالك من الأهلى 4_3 وسجل شيكابالا وقتها هدف والمرة الثانية عام 2011 عندما خسر الزمالك من إنبي 2-1.

عاد ليصنع التاريخ

ومنذ عودة شيكابالا للزمالك خلال هذا الصيف شارك فى 5 مباريات سجل خلالهم هدفين كانوا فى مرمى ديكيداها بطل الصومال فى الدور التمهيدى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، وشارك فى ثلاث مباريات ببطولة كأس مصر أمام كل من مصر المقاصة والاتحاد السكندري وبيراميدز.