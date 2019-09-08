رياضة | بيل يحرج ريال مدريد بتصريح صادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيل يحرج ريال مدريد بتصريح صادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاجئ النجم الويلزي، غاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني النادي الملكي بتصريح مفاده بأنه لا يلعب بسعادة في صفوف الفريق في الوقت الحالي، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى احترافيته.

أوضح النجم الدولي الويلزي جاريث بيل، أنه يكتسب اللاعبون الثقة من خلال اللعب بشكل جيد وتسجيل الأهداف، وعندما يكون مثالياً، سيكون قادراً على التسجيل وبالتالي سوف يساعد فريقه.

وخلال تصريحات صحفية، قال بيل: "مع ذلك، في الصيف لم أتمتع بالإستعداد الجسدي واللياقي الذي كنت أريده، وهذا لا يساعدني".

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وأضاف بيل: "أعتقد أن عندما لا تكون مستعداً بشكل مثالي من الناحية الجسدية واللياقية، فلا يمكنك تفعل ما تريده وستصاب بالإحباط، وهذا قد حدث بالفعل معي. لكن الآن، أنا في حالة جيدة. المباريات تساعدني على التحسن وأنا واثق من نفسي".

واختتم: "مشاركة ويلز في كأس أوروبا المقبلة؟ لدي إيمان كامل بأن منتخب بلادي سيكون في البطولة القارية القادمة، وإلا لن أكون هنا، لن أضيع الوقت. أنا أحب اللعب مع ويلز".