رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم: كواليس عرض الريال لضم ميسي وزيدان يطالب بيريز بضم هذا اللاعب وإصابة قوية لنجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم: كواليس عرض الريال لضم ميسي وزيدان يطالب بيريز بضم هذا اللاعب وإصابة قوية لنجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأحد 8 سبتمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها تخطيط الملكي للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والهولندي فان دي بيك نجم آياكس الهولندي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- ريال مدريد يستعد للتعاقد مع أول صفقات الميركاتو الصيفي المقبل

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يستعد لبذل كل ما في وسعه من أجل التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفة المقبلة.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن ريال مدريد قرر التفكير في ضم كيليان مبابي بعد أن فشل في التعاقد مع البرازيلي نيمار في الصيف المنصرم.

وأكدت الصحيفة الإسبانية رغبة ريال مدريد في التعاقد مع مبابي الفائز بكأس العالم 2018 وأنه كان دائمًا المرشح الثاني في برشلونة الذي كان يسعى لضم نيمار في الميركاتو الصيفي المنصرم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن زين الدين زيدان المدير الفني للملكي جعل كيليان مبابي هدفه الأول في الصيف المقبل حتى قبل بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن زيدان أقنع مواطنه بالقدوم إلى السانتياجو برنابيو ويبدو أن مشجعي ريال مدريد يرغبون في ذلك أيضًا، حيث هتفوا باسم مبابي في حفل تقديم هازارد.

يذكر أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في عام 2022 ويغيب حالياً النجم الفرنسي عن صفوف منتخب بلاده في تصفيات أمم أوروبا 2020 المقامة هذا الأسبوع بسبب الإصابة.

- زيدان يطالب إدارة الملكي بضم هذا النجم

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد طالب إدارة النادي وفلورنتينو بيريز رئيس النادي بضم صفقة مميزة في الصيف المقبل.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد وضع مبابي في قائمة أهدافه في الصيف المقبل بعد فشل ضم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا في الصيف المتصرم وذلك بناء على رغبة زيدان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد فشل في خطف نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي بعد صراع مثير مع برشلونة ليستمر النجم البرازيلي في صفوف النادي الفرنسي.

وكانت تقارير صحفية إسبانية كشفت أن ريال مدريد يستعد لبذل كل ما في وسعه من أجل التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفة المقبلة بعد أن فشل في التعاقد مع البرازيلي نيمار في الصيف المنصرم.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن زين الدين زيدان المدير الفني للملكي جعل كيليان مبابي هدفه الأول في الصيف المقبل حتى قبل بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد.

يذكر أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في عام 2022 ويغيب حالياً النجم الفرنسي عن صفوف منتخب بلاده في تصفيات أمم أوروبا 2020.

- ريال مدريد يخطط للتعاقد مع نجم آياكس الصيف المقبل

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن احتمالية عودة اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع الهولندي دوني فان دي بيك نجم وسط آياكس أمستردام في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن فان دي بيك يُعتبر أحد أهم الأسماء المتداولة إعلامياً على صعيد الميركاتو في ريال مدريد خاصة في ظل ارتباطه الكبير بالانضمام إلى الملكي في فترة الإنتقالات الصيفية المُنصرمة على الرغم من أن النجم الهولندي ذو ال 22 عامًا استمر مع آياكس في نهاية المطاف.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه من المُتوقع أن يجدد ريال مدريد اهتمامه بإمكانية التعاقد مع فان دي بيك في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد تراجع عن ضم فان دي بيك في الصيف المنصرم بسبب رغبة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق في ضم مواطنه بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن فان دي بيك انضم إلى آياكس العام 2008، حيث ترعرع في أكاديمية النادي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في 2016.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن فان دي بيك شارك مع الفريق الأول لآياكس في 145 مباراة في مختلف المسابقات وسجل خلالهم 33 هدفا وساهم في صنع 27 تمريرة حاسمة.

- صحيفة إسبانية تكشف كواليس فشل رحيل نجم ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إسبانية كواليس فشل البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد في ضم الفرنسي رافائيل فاران نجم دفاع ريال مدريد أثناء قيادة المدرب البرتغالي للشياطين الحمر.

وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن فاران سطع نجمه مع مورينيو في ريال مدريد قبل أن يسير النجم الفرنسي في مسيرته المهنية، حيث خاض حوالي 300 مباراة مع الملكي في مختلف المسابقات منذ ذلك الحين.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن مورينيو وفور توليه تدريب مانشستر يونايتد في عام 2016 كان يرغب في التوقيع مع فاران خاصة وأن المدرب البرتغالي كان يرى في النجم الفرنسي لاعبا قادرا على القيام بنقلة نوعية في مستوى دفاعات الشياطين الحمر.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان تمكن من إقناع فاران بالاستمرار مع ريال مدريد وعدم الرحيل إلى مانشستر يونايتد.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مانشستر يونايتد ظل يبحث عن التعاقد مع مدافع جديد، حيث اتجه لضم إيريك بايلي من فياريال الإسباني على الرغم من أن النجم الإيفواري لم يحقق المستوى المميز داخل قلعة أولد ترافورد بسبب تعرضه لمجموعة من الإصابات المتتالية.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن مانشستر يونايتد تعاقد في الصيف المنصرم مع أغلى صفقة على صعيد خط الدفاع بانتدابه للإنجليزي هاري ماجواير من ليستر سيتي مقابل مبلغ مالي وصلت إلى 80 مليون جنيه إسترليني.

- ضربة موجعة لريال مدريد في التوقف الدولي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني تلقى ضربة موجعة أثناء فترة التوقف الدولي بسبب خوض المنتخبات الأوروبية لتصفيات يورو 2020.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن الصربي لوكا يوفيتش نجم هجوم ريال مدريد تعرض لإصابة قوية أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات الأمم الأوروبية.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أن يوفيتش لن يشارك بشكل رسمي مع منتخب بلاده صربيا في المباراة المقبلة أمام منتخب لوكسمبورج بسبب الإصابة التي تعرض لها في الساعات القليلة الماضية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه من المنتظر خضوع يوفيتش للفحص الطبي في الساعات المقبلة للوقوف على مدى حجم إصابته ومدة غيابه عن مباريات فريقه ريال مدريد في الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية أكدت في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة عدم اقتناع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق بمستوى النجم الصربي وأنه كان يرغب في رحيله عن الفريق على سبيل الإعارة.

- هل ينج ماريانو دياز في تحدى زيدان ونجوم ريال مدريد ؟

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الدولي الدومينيكاني ماريانو دياز، لديه مهمة مُستحيلة مع فريقه الحالي، ريال مدريد الإسباني.

وأشارت التقارير إلى أن أولئك الذين يعرفون ماريانو دياز يعرفون مدى ثقته، إنه شجاع أيضاً مما تجرأ على لمس قيمص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الرقم 7، بالإضافة إلى ذلك قاوم جميع المدربين الذين وصلوا إلى ريال مدريد ولم يشارك كثيراً ودعم نفسه وهو يرتدي هذا القميص.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن أول مرة رفض ماريانو دياز مُغادرة ملعب السانتياجو برنابيو كان في صيف 2016 خلال تواجد الـBBC (رونالدو - بنزيما - بيل) والذين كانوا يمرون في أفضل مستوياتهم، إنتهى به الحال بالمشاركة في 14 مُباراة (306 دقيقة) وسجل 5 أهداف.

والآن يكرر ماريانو ذلك مرة حيث رفض الرحيل هذا الصيف وقرر البقاء هُنا، خلال المُقابلة السابقة لهُ مع الصحيفة قال “هذه سنتي في ريال مدريد”، لقد تمكن من البقاء في ريال مدريد وقرر إقناع زيدان من خلال حصوله على أي دقيقة يحصل عليها ولكن بدون رقم 7 الذي يرتديه حالياً إيدين هازارد.

ومن الجدير بالذكر أن العديد من اللاعبين المُقدمة في الفريق، بنزيما ويوفيتش وبيل وفاسكيز وفينيسيوس وهازارد وغوس ودياز بالإضافة إلى إصابة أسينسيو، يأمل ماريانو تقديم كل شيء في ظل وجود مُهاجمين وهم بنزيما ويوفيتش، اللاعب يمكنه إثبات نفسه ويستطيع تقديم كل شيء عندما يكون في أفضل حالاته.

- مانشستر يونايتد يُحصن نجمه من أطماع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد بدأ تحركاته من أجل تحصين لاعبه الدولي الفرنسي بول بوجبا وتجديد عقده في الفترة المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته "ليكيب" الفرنسية، فإن مانشستر يونايتد الإنجليزي يريد الإجتماع في أقرب وقت ممكن مع بول بوجبا ووكيل أعماله مينو رايولا وكيل أعماله بهدف تجديد عقد اللاعب والذي ينتهي في عام 2021.

وأكدت التقارير على أن مانشستر يونايتد لا يريد أن يخرج اللاعب الفرنسي بسهولة للفريق المُهتم به، وهو ريال مدريد الإسباني، وصار الهدف تجديد عقده وأن تكون لديهم ميزه خلال المفاوضات.

وأضافت التقارير أن بوجبا كان محط اهتمام من قبل ريال مدريد في الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن الفرنسي انتهى به المطاف مستمراً في مانشستر.

الجدير بالذكر ان متوسط الميدان الدولي الفرنسي، كان قد خرج في بداية الميركاتو الصيفي، وصرح إنه يسعى لخوض تحدي جديد، مما أعتبره الكثيرون سعياً منه للمغادرة.

وكان بوجبا قد شارك مع مانشستر يونايتد في الأسابيع الأولى للبريميرليج، والتي شهدت عروضاً مذبذبة من قبل فريق الشياطين الحمر.

- برشلونة يحصن نجمه ضد إغراءات ريال مدريد

قالت تقارير صحفية إسبانية، مساء الأحد، أن إدارة برشلونة الإسباني بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو، تحاول بشكل جاهد، حماية موهبة الفريق، وذلك بعدما تألق اللاعب بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة مع النادي الكتالوني، وهو ما يجعله هدف لعدد كبير من الأندية الأوروبية، وعلى رأسها الغريم التقليدي ريال مدريد، الذي يبدو أنه يرغب الأن في تكوين فريق شاب قادر على حمل ريال مدريد في السنوات المقبلة، بحسب ما يظهر في تعاقدات النادي الملكي.

صحيفة سبورت الكتالونية، قالت أن إدارة برشلونة قد قررت تصعيد اللاعب إنسو فاتي بالفعل إلى صفوف الفريق الأول في برشلونة، وتهدف الآن لتقديم عرض إحترافي جيد له، براتب سنوي معقول، لا يجعله يفكر في الإنتقال خارج أسوار ملعب كامب نو في السنوات المقبلة.

وأشارت الصحيفة، إلى كون اللاعب الشاب صاحب الأصول الغينية، لازال يذهب إلى أكاديمية اللا ميسا، ويبقى هناك لفترات طويلة مع زملاءه، وهذا على الرغم من كونه قد أنضم بالفعل إلى الفريق الأول لبرشلونة، وأصبح يشارك بصفة شبة أساسية مع المدرب إرنستو فالفيردي في هذا الموسم.

يذكر أن موهبة برشلونة الشابة، أنسو فاتي، قد شارك مع الفريق في مباراتين من ثلاث مباريات لعبها الفريق الكتالوني في بطولة الليجا هذا الموسم، حيث نجح اللاعب خلال هذه الفترة القصيرة في خطف الأضواء، والظهور كأفضل موهبة صاعدة في الفريق، وهذا بعدم سجل هدفًا رائعا جعله يحطم رقم الأسطورة ليونيل ميسي، ويصبح هو أصغر لاعب يسجل هدفًا في بطولة الدوري الإسباني، بعمر 16 عام وعدة شهور.

الجدير بالذكر، أن إنسو فاتي، سيكون واحد من الأسماء التي يستدعيها المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي للمشاركة في مباراة فالنسيا المقبلة في بطولة الدوري الإسباني، والذي يعيش فيه البلوجرانا أوقات صعبة مع بداية هذا الموسم، حيث حصد الفريق 4 نقاط فقط من 3 مباريات وأصبح في المركز الثامن بفارق 5 نقاط عن إتليتكو مدريد المتصدر.

- كواليس جديدة صادمة بشأن رد ميسي على عرض ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم، عن كواليس جديدة بخصوص رد الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الصادم على العرض المغري من جانب غريمه التقليدي ريال مدريد.

وذكر ميجيل ريكو، الصحفي الشهير في صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ريال مدريد كان قد تقدم بعرضًا مغريًا إلى الدولي الأرجنتيني، من أجل الحصول على خدمات ميسي قبل عدة أعوام، لكن الرد كان نجم البلوجرانا كان يقابله بالرفض الدائم.

وأضاف: "من يمكنه التشكيك في ولاء ميسي للنادي الكتالوني، الذي ظل صامدًا 10 سنوات كاملة يرفض خلالها جميع العروض المغرية من أفضل الأندية العالمية وعلى رأسها ريال مدريد ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وواصل حدسثه قائلاً: "ميسي لو أراد المغادرة من أجل المال كان سيغادر في السنوات الماضية، لكن رفض الثراء من أجل البقاء داخل جدران الكامب نو".

وجاءت تلك التصريحات تعقيبًا على ما تداولته الأخبار باقتراب ميسي من الرحيل عن البلوجرانا، بسبب وجود بند في عقده يتيح له ذلك.

- راموس يدخل تاريخ ريال مدريد

أشار الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني، إلى أن قائد ومدافع الفريق، سيرخيو راموس قد وصل لعامه الـ14 في ملعب سانتياجو بيرنابيو، حقق خلالها المجد وجنى كافة الألقاب.

وأضاف الموقع الرسمي للنادي الأبيض الملكي، أنه تبلغ الشراكة بين ريال مدريد وسيرخيو راموس عامها الـ14، في 8 سبتمبر 2005، تم تقديم اللاعب في سانتياجو برنابيو ومع مرور السنوات أصبح كاتبن الفريق وأسطورة مدريديستا، ويستهل راموس عامه الـ15 في النادي الأبيض لمواصلة تعزيز تاريخه المذهل كلاعب مدريديستا.

ومن الجدير بالذكر انه قد جاء ظهور راموس الرسمي الأول مع اللوس بلانكوس بعد يومين فقط في ملعب البرنابيو ضد سيلتا فيجو، وقد خاض القائد الشرس حتى الآن 609 مباراة ما يجعله يحتل المركز الرابع في قائمة لاعبي مدريد التاريخيين الذي خاضوا أكبر عدد من المباريات، ولا يتقدمه في الترتيب سوى سانتيانا (645)، سانشيز (710)، كاسياس (725) وراؤول (741).

وساهمت أهداف راموس الحاسمة في نهائيات دوري أبطال أوروبا (2014 و2016) وكأس السوبر الأوروبي (2016) وكأس العالم للأندية (2014 و2018) في تعزيز رصيده التاريخي، وقد سجل المدافع الهداف 84 هدفاً في 14 عاماً.

وخلال هذه المسيرة الحافلة، فقد حقق قائد الدفاع المدريديستا وكابتن المنتخب الإسباني، سيرخيو راموس، سجلاً هائلاً من الألقاب في النادي يضم 20 لقباً : دوري أبطال أوروبا (4)، كأس العالم للأندية (4)، كأس السوبر الأوروبي (3)، الليغا (4)، كأس الملك (2) وكأس السوبر الإسباني (3).